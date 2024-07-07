Ödemiş'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

(İZMİR) - İzmir'in Ödemiş ilçesi Artıcak Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle dün çıkan orman yangını yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesi Artıcak Mahallesi'nde dün saat 15: 35'de bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına ekiplerce yapılan müdahaleler sonuç verdi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 15.45'de ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği yangına, 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile havadan ve karadan verilen mücadele sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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