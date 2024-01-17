Atatürk Üniversitesi, akademisyenlerinin kazandığı ödüllerle geleceğini güçlendiriyor

Ülke yükseköğretiminde geride bıraktığı 67 yıllık süreçte yüzbinlerce mezun vererek Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağına büyük katkı sunan Atatürk Üniversitesi, başarıları akademisyenlerinin ulusal ve uluslararası çapta kazandığı ödüllerle geleceğini güçlendiriyor.

Bu kapsamda; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 100. Yıl TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödüllerinde; Temel Bilimler alanında TÜBİTAK Temel Bilimler ödülünü alan Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlhami Gülçin, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında 100. Yıl TÜBİTAK Bilim Ödülünü alan Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz ile Organik Kimya alanında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları Ödülünü (GEBİP) alan Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Haydar Kılıç, gerçekleştirilen ziyarette sevinçlerini Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile paylaştı.

Ayrıca, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından her yıl düzenlenen en iyi tez çalışması için verilen TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülünü "Ebeveyn Çocuk Etkileşim Terapisinin Türk Kültürüne Uyarlanarak Otizm Tanılı Çocuklar ve Tipik Gelişim Gösteren Çocuklar ile Ebeveynleri Üzerinde Etkinliğinin İncelenmesi" başlıklı tez çalışması ile alan Atatürk Üniversitesi Aşkale Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Ulaş da Rektör Çomaklı ile bir araya geldi.

Rektör Çomaklı'yı makamında ziyaret eden Prof. Dr. İlhami Gülçin, Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz, Doç. Dr. Haydar Kılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Ulaş, Atatürk Üniversitesi adını tüm platformlarda duyurmak için çalıştıklarını belirterek, kadim bir kurumun mensubu olmaktan gurur duyduklarını ifade ettiler.

"Bilimsel Bilgiyi Değere Dönüştürerek İnsanlığın Hizmetine Sunmayı Hedef Edinen Bir Anlayışa Sahibiz"

Başarılı akademisyenleri almış oldukları ödüllerden dolayı tebrik eden Rektör Çomaklı, kazanılan her başarının Atatürk Üniversitesi için birer gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Rektör Çomaklı: "Akademisyenlerimizin ödüllerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almaları da ayrıca bir mutluluk. Başta üniversitemiz ve bölgemiz olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunmak üzere yapılan tüm çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Bilimsel bilgiyi değere dönüştürerek insanlığın hizmetine sunmayı hedef edinen bir anlayışa sahibiz. Kaliteli eğitimi, nitelikli akademik insan kaynağı, donanımlı uygulama birimleri ile ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından Atatürk Üniversitesi, değerli mensuplarımızın titiz çalışmalarıyla birlikte dünyanın önde gelen üniversiteleriyle rekabet etmeye devam etmektedir. Marka ve kalite odaklı bakış açımızı, geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de sürekli iyileştirerek daima daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yapmış oldukları çalışmalar neticesinde ödül almaya hak kazanan akademisyenlerimizi kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM