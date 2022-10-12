Odun ve kömür sobalarına talep arttı - Son Dakika
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Odun ve kömür sobalarına talep arttı

12.10.2022 18:57

Odun ve kömür sobalarına talep arttıORDU Ordu'da yaklaşık 70 yıldır odun ve kömür sobası satışı yapan 82 yaşındaki Bayram Çabuk, son yıllarda sobalara olan talebin yeniden arttığını söyledi.

Odun ve kömür sobalarına talep arttı

ORDU Ordu'da yaklaşık 70 yıldır odun ve kömür sobası satışı yapan 82 yaşındaki Bayram Çabuk, son yıllarda sobalara olan talebin yeniden arttığını söyledi.

1952 yılından bu yana Ordu'nun Altınordu ilçesinde soba satışı ve tamiratı yapan Bayram Çabuk vatandaşların faturalarının yüksek gelmesi nedeniyle son zamanlarda soba kullanmaya başladıklarını dile getirdi. Havaların gün geçtikçe soğumasıyla doğalgazlı evlerde dereceler yükseldi, sobalı evlerde ise ateşler yanmaya başladı. Ordu'da özellikle doğalgaz olmayan evlerde kışa hazırlık için vatandaşlar soba kurma telaşına girdi. Altınordu ilçesinde 70 yıldır soba satışı ve tamiratı yapan Bayram Çabuk, bu yıl soba satışlarının arttığını söyledi.

"İyi ısı almak için bacaların temiz olması gerekiyor"

Soba kullanmanın da kuralları olduğunu ve daha iyi bir ısı almak için bacanın temiz olması gerektiğini söyleyen Çabuk, "Sobaya talep çoğaldı. Şimdi soba ve boru rağbette, son birkaç seneye göre satışlar iyi. Sobaların hepsi yanar ama yakmasını bilmek lazım. Kuralına göre dolduracağız ona göre yakacağız. Yakılan sobadan daha iyi yararlanmak için bacanın temiz olması gerekiyor. Kuzine ve normal evlerde kullanılan sobalarımız hep farklıdır. Hepsinin farklı bir özelliği var mesela vatandaşlar kuzinenin fırınından da yararlanabiliyor, üstü kullanılabiliyor ama normal sobalarda tek bir yerden iş yapılıyor" dedi.

"Fiyatlar iki katına çıktı"

Soba fiyatlarının geçen yıllara göre iki katına çıktığını dile getiren Çabuk, "Biz yıllardır kömür sobalarının bütün tamirlerini yapıyoruz, parçaları dahil her şeyini yenileyebiliyoruz. Soba fiyatları geçen senelere göre yüzde yüz arttı, fiyatlar 650 liradan başlıyor bin 500 liraya kadar ulaşıyor" ifadelini kullandı. Yaklaşık 50 yıldır Bayram Çabuk'un yanında kalfa olarak çalışan Necati Küçük ise yıllardır bu mesleği yaptığını kendilerinden sonra soba tamiri yapan kimsenin olmadığını belirterek, "Bu işi yeni nesillerin de öğrenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Altınordu, Ordu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Odun ve kömür sobalarına talep arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Odun ve kömür sobalarına talep arttı - Son Dakika
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