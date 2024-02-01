Odunpazarı Belediye Başkanı Ihlamurkent Pazarı\'nı Ziyaret Etti

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ihlamurkent'te kurulan Çarşamba Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Kurt, kentin çeşitli noktalarında esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Ihlamurkent Mahallesi'nde kurulan pazarı gezen Başkan Kurt, tezgah açan esnafın şikayet ve talepleri dinledi. Alışveriş yapan ilçe sakinleriyle de sohbet eden Kurt, vatandaşların semtleriyle ilgili talep ve önerilerini aldı.

Kurt, pazar ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

"Ihlamurkent pazar esnafımızla sohbet ettik, hayırlı işler diledik. Hemşehrilerimizin hallerini hatırlarını sorduk. Geleceğe her zaman umutla bakan, güzel şehrimizin güzel insanlarına, güler yüzlü hemşehrilerime samimiyetleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum. Odunpazarı için hep birlikte daha ileriye. Odunpazarı birlikte güzel."