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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çarşamba Pazarı'nda esnaflarla buluştu - Son Dakika
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çarşamba Pazarı'nda esnaflarla buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Vişnelik ve Akarbaşı mahallelerinde kurulan çarşamba pazarını gezerek esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Kurt, esnafın halini hatırını sordu, istek ve şikayetlerini dinledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çarşamba Pazarı\'nda esnaflarla buluştu
20.12.2023 - 16:16,
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Vişnelik ve Akarbaşı mahallelerinde kurulan çarşamba pazarını gezerek esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Vişnelik ve Akarbaşı mahallelerinde kurulan Çarşamba Pazarı'nı gezen Başkan Kurt, tezgah açan esnafı tek tek ziyaret ederek pazarcı esnafının halini hatırını sordu, istek, şikayet ve önerilerini dinledi, işlerinde kolaylıklar ve bol kazançlar diledi.

"Vatandaş hayat pahalılığından şikayetçi"

Alışveriş yapan ilçe sakinleriyle de sohbet eden Başkan Kurt, dertlerini dinledi, semtleriyle ilgili talep ve önerilerini aldı. Hayat pahalılığından şikayetçi olan vatandaşlara uzun uzun zaman ayıran Başkan Kurt'a yoğun bir ilgi vardı. Vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Kurt, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar malum. Esnafımız da hemşehrilerimiz de ekonomik olarak sıkıntıda. En çok hayat pahalılığıyla ilgili şikayet alıyoruz. Nereye gitsek herkesin gündemi bu. Asgari ücretin ve emekli maaşlarının yetersizliği, kiraların yüksek olması hemşehrilerimizi çaresiz bırakmış durumda. Özellikle emekliler alacakları 1 kilo domatesin, yarım kilo biberin en uygununu arıyor. Geçim derdi her şeyin üstünde. Tüm hemşehrilerime kolaylıklar diliyorum" dedi.

Yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Başkan Kurt'a Odunpazarı'na yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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