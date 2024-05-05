Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hamidiye Mahallesi\'nde Yağmur Duası ve Hıdırellez Şenliği\'ne Katıldı

Yerel

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hamidiye Mahallesi sakinleri tarafından düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen yağmur duası ve Hıdırellez Şenliği'ne katıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Mahmudiye'nin Hamidiye Mahallesi sakinleri tarafından düzenlenen geleneksel yağmur duası ve Hıdırellez Şenliği'ne katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın da katıldığı etkinlikte vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Başkan Kurt, vatandaşların istek ve beklentilerini dinledi. Hamidiye sakinleri de ilgi ve ziyaretinden dolayı Başkan Kazım Kurt'a teşekkür etti.

"Bu bahar ülkemize umut olsun"

Etkinlikte konuşan Başkan Kurt, yağmur dualarının kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Edilen duaların kabul olmasını dileyen Başkan Kurt, Hıdırellez'in Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan bahar bayramı olduğuna dikkat çekti. - ESKİŞEHİR