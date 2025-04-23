Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, makamını 9 yaşındaki Miray Durdu'ya devretti - Son Dakika
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, makamını 9 yaşındaki Miray Durdu'ya devretti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, makamını 9 yaşındaki Miray Durdu\'ya devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, geleneği sürdürerek makamını Halil Yasin İlkokulu 3.sınıf öğrencisi Miray Durdu'ya bıraktı. Başkan Durdu, çocukların eşit olduğu bir dünya hayal ettiğini belirtti.

23.04.2025 16:37  Güncelleme: 16:39
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt makamını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 9 yaşındaki Miray Durdu'ya bıraktı.

Her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını çocuklara bırakan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bu sene de geleneği bozmadı. Başkan Kurt, makamını Halil Yasin İlkokulu 3.sınıf öğrencisi Miray Durdu'ya bıraktı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un karşıladığı Durdu, Başkanlık Makamına geçti.

"Başkanlık makamı bugün sizin"

Odunpazarı Belediyesi'nin Durdu'ya emanet olduğunu belirten Başkan Kurt, "Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ulusal Egemenliği unutmayınız. Atatürk'ün bu bayramı size emanet etmesi nedeniyle Odunpazarı Belediye Başkanlığı makamı bugün sizin. Odunpazarı Belediye Başkanısınız" dedi.

"Bütün çocukların eşit olduğu bir dünya istiyorum"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Başkanlık makamına oturan Başkan Miray Durdu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde Odunpazarı Belediye Başkanı koltuğuna oturmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Başkan Miray Durdu, "Ben, içinde sevginin, barışın ve neşenin hiç eksik olmadığı bir gelecek hayal ediyorum. Bütün çocukların eşit olduğu, herkesin kitaplara, oyunlara ve tertemiz bir çevreye kolayca ulaştığı bir dünya istiyorum. Benim başkanlığımda mahallelerde çocuk sesleri daha çok duyulacak. Parklar çiçek açacak, okullarda neşe hiç eksik olmayacak. Çünkü biliyorum ki, biz çocuklar hayal ettiğimiz dünyayı büyüdüğümüzde kuracağız. Ama neden bekleyelim? Bugün de güzel şeyler olabilir! Atatürk'e bize bu bayramı armağan ettiği için sonsuz teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımın ve büyüklerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Yaşasın çocuklar! Yaşasın umut! Yaşasın 23 Nisan!" şeklinde konuştu.

Başkan Durdu, oyun alanların denetlenmesi talimatını verdi

Konuşmasının ardından Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Bilgen Perk'i arayan Başkan Durdu, Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan parklardaki çocuk oyun alanlarının denetlenerek eksiklerinin giderilmesi, zarar gören oyuncak varsa tamir edilmesi talimatını verdi. Başkan Durdu ayrıca Halil Yasin İlkokulu'nun bahçesine çocuk oyun alanı yapılmasını istedi.

"23 Nisan, egemenliğin ve cumhuriyetin kutlu adımıdır"

Başkan Kazım Kurt ise program sırasında yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kulladı:

"Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, millet egemenliğini ilan ettiği ve geleceğimizi emanet ettiği çocuklara bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan, sadece bir bayram değil; bağımsızlık, laiklik ve cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adımlardan biridir. Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutlarken, milletin iradesini esas alan bir yönetim anlayışının ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşı, halkın iradesidir. Bu değerleri korumak, geliştirmek ve geleceğe taşımak hepimizin görevidir. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, özgür düşüncenin, eşitliğin ve adaletin hüküm sürdüğü bir ülkedir. Gelecek güzel günler, geçmişte atılan doğru adımların devamı ile gelecektir. Bizler de Odunpazarı Belediyesi olarak, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, çocuklarımıza aydınlık yarınlar bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Programın sonunda Başkan Kurt, Başkan Miray Durdu'ya çiçek ve hediye takdim etti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, makamını 9 yaşındaki Miray Durdu'ya devretti - Son Dakika

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