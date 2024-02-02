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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Teksan Sanayi Sitesi'nde yanan pres fabrikasını ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Teksan Sanayi Sitesi'nde yanan pres fabrikasını ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Teksan Sanayi Sitesi\'nde yanan pres fabrikasını ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Teksan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında hasar gören pres fabrikasını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

02.02.2024 14:45  Güncelleme: 14:48
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Teksan Sanayi Sitesi'nde yanan pres fabrikasını ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 75'nci Yıl Mahallesi'nde bulunan Teksan Sanayi Sitesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında büyük hasar gören pres fabrikasını ziyaret etti. Fabrika sahibi Merih Uçmazbaş ile bir araya gelen Başkan Kurt, Uçmazbaş'tan olayla ilgili bilgi aldı.

Başkan Kurt, "Can kaybı ve yaralanan kimsenin olmayışı sevindirici. Merih Uçmazbaş'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah daha büyük acılar göstermesin" dedi.

Merih Uçmazbaş ise Başkan Kurt'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Teksan Sanayi Sitesi'nde yanan pres fabrikasını ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Teksan Sanayi Sitesi'nde yanan pres fabrikasını ziyaret etti - Son Dakika
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