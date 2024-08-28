Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Eskişehir'in bilinen en eski şehrine ziyaret

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'tan Eskişehir'in bilinen en eski şehrine ziyaret

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde MÖ 3200 ile 1900 yılları arasında bin 300 yıl kesintisiz yerleşik hayat sürülmüş "Eskişehir'in bilinen en eski şehri" olarak adlandırılan Küllüoba'daki kalıntılar, görevli ekiplerin özverili çalışmasıyla ortaya çıkıyor.

Kazı başkanı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki öncülüğündeki ekip, milattan önce 3200-1900 yıllarında Tunç Çağı'nda bin 300 yıl boyunca kesintisiz yerleşik hayat sürülen Küllüoba'da kazı çalışmaları yürütüyor. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde 1996 yılından beri sürdürülen ve MÖ 3200 ile 1900 yılları arasındaki Tunç Çağı'nda bin 300 yıl boyunca kesintisiz yerleşik hayat sürülen "Eskişehir'in bilinen en eski şehri" olarak adlandırılan Küllüoba, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Tunç Çağı'na ait kalıntıların gün yüzüne çıkarıldığı Küllüoba kazı çalışmalarını yerinde inceledi. 1996 yılından beri devam eden ve MÖ 3200 ile 1900 yılları arasındaki döneme ışık tutan kazı çalışmaları, Eskişehir'in bilinen en eski yerleşim yeri olarak büyük önem taşıyor. Başkan Kurt, Küllüoba'da gerçekleştirilen kazıların, Anadolu'nun zengin tarihi mirasını günümüze taşıyan önemli bir kültürel faaliyet olduğunu vurguladı. Kazı ekibiyle bir araya gelen Kurt, yürütülen çalışmalara olan hayranlığını dile getirerek, Küllüoba'nın Eskişehir ve Türkiye'nin tarihi ve arkeolojik değeri açısından büyük bir hazine olduğuna dikkat çekti. Küllüoba kazıları, bin 300 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde yerleşik hayatın sürdürüldüğü, Eskişehir'in en eski şehri olarak adlandırılan bölgenin geçmişine ışık tutmaya devam ediyor. Başkan Kurt, Eskişehir'in tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, belediye olarak bu tür çalışmaları her zaman destekleyeceklerini belirtti. Kazı ekibine çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Kurt, Eskişehir'in kültürel zenginliklerini tanıtmak ve korumak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.