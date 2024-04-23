Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuk şenliği ile kutladı - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuk şenliği ile kutladı

Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı çocuk şenliği ile kutladı

Odunpazarı Belediyesi, Kanlıkavak Parkı'nda düzenlediği çocuk şenliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Şişme oyun alanları, sahne gösterileri ve müzik etkinlikleriyle dolu olan şenlikte binlerce çocuk eğlendi.

23.04.2024 15:03  Güncelleme: 15:24
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Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kanlıkavak Parkı'nda düzenlediği çocuk şenliği ile kutladı. Şişme oyun alanlarının bulunduğu, sahne ve müzik gösterilerinin yapıldığı şenlik gün boyu devam ederken, etkinliğe katılım gösteren binlerce çocuk gönüllerince eğlendi.

Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı muhteşem bir şenlikle kutladı. Kanlıkavak Parkı'nda düzenlenen şenliğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Etkinliğe katılım gösteren çocuklar gün boyunca gönüllerince eğlendi. 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkan Kurt'un makamını devrettiği küçük başkan Eymen Demirkol ile çok sayıda çocuk katıldı.

"Egemenlik kayıtsız ve şartsız ulusundur"

Çocuk Şenliği'nin açılış konuşmasını Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptı. Çocukların bayramını kutlayan Başkan Kurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye'nin değil dünyanın en büyük bayramı olduğunu söyleyerek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir bayram. Türkiye, Kurtuluş Savaşı'na giderken bile seçilmiş milletvekillerinden olunan bir büyük millet meclisiyle idare edildi. Yani egemenliği biz halktan gelen bir güç olarak kullandık ve kabul ettik. Bu gücün önünde hiç kimse duramaz. Egemenlik kayıtsız ve şartsız ulusundur. Bunun önüne geçecek ya da geçmek isteyecek olanların hiçbir şansı yoktur. Bunu Türk milleti daha 20 gün önce tekrar gösterdi. O nedenle bu büyük bayramı bir kez daha kutluyorum. Çocuklarımız, bu bayramda özgürce oynayacak. Çocuklarımızın, özgürce eğlenmesini ve ailelerin de onlara katkı sunmasını diliyoruz" dedi.

"Bugün bizlere düşen Atatürk'ün izinden gitmek ve onun fikirlerine sahip çıkmaktır"

Başkan Kurt'un ardından çocuk başkan Eymen Demirkol da arkadaşlarının bayramını kutladı. Kazım Kurt'un ardından konuşmasını yapan Başkan Demirkol ise, "Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bugün bizlere düşen Atatürk'ün izinden gitmek ve onun fikirlerine sahip çıkmaktır. Bizler, küçük olabiliriz ama birer bireyiz. Atatürk bizlere güvenmiş, bizleri sevmiş. Bu sevgi karşılıklı, bizler de onu çok seviyoruz. O nedenle ülkemiz için çok çalışmalıyız. Bugün sizlerle olmaktan çok mutluyum. Atatürk'e teşekkür ederim" diye konuştu.

Çocuklardan muhteşem gösteri

Şişme oyun parkuru, pamuk şeker, kağıt helva tezgahlarının yer aldığı şenlik alanında, palyaçolar gösteriler yaptı. Yüz boyama ve resim etkinliklerinin düzenlendiği şenlikte Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı kreşlerin öğrencileri birbirinden güzel sahne gösterileri düzenledi. Rengarenk giyinen çocuklar sahnede çalışan şarkılara dansları ile eşlik ederken, Odunpazarı Belediyesi Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar ve aileleri böyle bir etkinlik düzenlendiği için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Başkan Kurt'a yoğun ilgi gösteren çocuklar ve aileleri, Başkan Kurt ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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