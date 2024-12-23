Odunpazarı Belediyesi, 302 Hayvanın Sahiplendirilmesini Sağladı - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi, 302 Hayvanın Sahiplendirilmesini Sağladı

Odunpazarı Belediyesi, 302 Hayvanın Sahiplendirilmesini Sağladı

Odunpazarı Belediyesi, 2024 yılında hayvanseverlerin desteğiyle 58 kedi ve 244 köpeğin sahiplendirilmesini sağlayarak toplamda 302 hayvanın yeni yuvalara kavuşmasını sağladı. Sahiplendirme sürecinde tüm aşı ve bakımların ömür boyu ücretsiz yapılacağı belirtildi.

23.12.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
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Odunpazarı Belediyesi, 2024 yılında hayvanseverlerin desteğiyle 58 kedi ve 244 köpeğin sahiplendirilmesini sağlayarak toplamda 302 can dostunun sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağladı.

Hayvanların güvenli ve sağlıklı bir şekilde sahiplendirilmesi için özveriyle çalışan Odunpazarı Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan hayvanların bakımını titizlikle gerçekleştiriyor. Sahiplendirme sürecinde hayvanların uygun şatlarda yeni ailelerine teslim edilmesi için detaylı incelemeler yapılıyor.

Aşı ve bakımları ömür boyu ücretsiz

Belediye yetkilileri, sahiplendirme oranlarının artmasının yanı sıra hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmanın da temel hedefleri olduğunu belirtti. Vatandaşların sahiplendirme programına yoğun ilgi göstermesi, Odunpazarı halkının hayvan sevgisini ve duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu. Belediye yetkilileri ayrıca Odunpazarı Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden sahiplendirilen hayvanların tüm aşı ve bakımlarının ömür boyu ücretsiz yapılacağını ifade etti.

Odunpazarı Belediyesi'nin hayvan dostları için yürüttüğü çalışmalara destek olmak isteyen vatandaşlar, barınak ziyaretlerinde bulunarak sahiplendirme sürecine katılabiliyor ya da barınakta kalan hayvanlar için mama, battaniye gibi bağışlarla katkıda bulunabiliyor.

Hayvan dostu bir toplum için daha fazla destek gerekli

Belediye yetkilileri, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi kadar kısırlaştırma ve aşı kampanyalarının da önemine dikkat çekerek vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yetkililer, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için sürdürülen çalışmaların yalnızca belediye ile sınırlı kalmaması, tüm toplumun desteğiyle güçlenmesi gerektiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi, 302 Hayvanın Sahiplendirilmesini Sağladı - Son Dakika

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