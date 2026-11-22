Odunpazarı Belediyesi afet yetkilileri Eskişehir AFAD'ı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Odunpazarı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Ercan Temel ile Arama Kurtarma Ekip Lideri Tanju Zorbek, Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaretin ardından kurumlar arası iş birliği kapsamında hatıra fotoğrafı çektirildi.
Odunpazarı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Ercan Temel ile Arama Kurtarma Ekip Lideri Tanju Zorbek, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü (AFAD) ziyaret etti.
Odunpazarı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Ercan Temel ve Arama Kurtarma Ekip Lideri Tanju Zorbek, AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde gerçekleşen ziyaretin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: İHA
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