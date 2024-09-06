Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde İlk Mezuniyet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde İlk Mezuniyet Töreni

Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi\'nde İlk Mezuniyet Töreni

Odunpazarı Belediyesi tarafından 3-6 yaş down sendromlu, otizm ve zihinsel engelli çocukların eğitim ve öğretim görmesi için hizmete açılan Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi, ilk yıl sonu gösterisini gerçekleştirdi.

06.09.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Odunpazarı Belediyesi tarafından 3-6 yaş down sendromlu, otizm ve zihinsel engelli çocukların eğitim ve öğretim görmesi için hizmete açılan Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi, ilk yıl sonu gösterisini gerçekleştirdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin mezuniyet törenine katıldı. Özel çocukların gelişimine tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Kurt, törende yaptığı konuşmada, belediye olarak özel ihtiyaçlı bireylere eğitimi ve sosyal hayata katılımları konusunda verdikleri desteğin altını çizdi. Başkan Kurt, bu desteği büyüterek devam ettirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

İlk mezunları verdi

Odunpazarı Belediyesi tarafından 3-6 yaş down sendromlu, otizm ve zihinsel engelli bireylerin eğitim ve öğretim görmesi için hizmete açılan Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi, ilk yıl sonu gösterisini gerçekleştirdi. Ahmet Ara Engelsiz Kreşin bahçesinde gerçekleşen törenle kreş, ilk mezunlarını da verdi. Yıl boyunca oyun, müzik, spor, sanat etkinlikleri, masa etkinlikleri yapan; sosyal hayata uyum, akademik gelişim ve iletişim becerileri konularında da etkinliklere katılan çocuklar, yıl boyunca edindikleri hünerleri yıl sonu gösterisinde sergiledi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kreşin destekçisi Halil İbrahim Ara ve Ahmet Ara'nın katıldığı yıl sonu ve mezuniyet törenine veliler de yoğun ilgi gösterdi. Büyük bir heyecanın yaşandığı tören, birlikte okunan 'Andımız' ile başladı. Minikler birbirinden güzel gösterilere imza atarken, duygusal anlar da yaşandı.

"Bu işi daha da zenginleştirerek büyütebiliriz"

Başkan Kazım Kurt törende yaptığı konuşmada, Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin özel ihtiyaçlı bireylerin eğitim ve gelişimleri açısından çok önemli bir yer olduğunu vurgulayarak, "Bugün, onların yıl boyunca gösterdiği gelişime şahit olmak bizleri gerçekten çok mutlu etti. Belediye olarak her zaman onların yanındayız ve bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Halil İbrahim Ara ve oğlu Ahmet Ara'ya da seslenen Başkan Kurt, "Yaptığınız işin ne kadar önemli bir iş olduğunu görün. Çok duygulandım. Sayın Halil İbrahim Ara ve Ahmet Ara, size teşekkür ediyorum. Bize güvenerek, çocuklarını bu kreşe gönderen ailelere, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu işi daha da zenginleştirerek, büyütebiliriz. Maalesef devletimiz her tarafa yetişemiyor. Biz demokratik kitle örgütlerimizle, yardım sever dostlarımızla, belediyemizle birlikte iş üretmeye çalışıyoruz. Birlikte düşünelim, karar verelim ve yönetelim. Daha çok çocuğu özel eğitime alalım. Daha çok çocuğumuzun sorununa çözüm bulalım, dolayısı ile de toplumun sorunlarına çözüm bulalım istiyoruz. Bugün yapılan bu etkinlik bir teşvik olsun. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. En çok teşekkürü de Ara ailesine ediyorum" ifadelerini kullandı.

Minikler unutulmaz anlar yaşattı

Konuşmaların ardından çocuklar, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları gösterilerle velilere ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Ayrıca törende öğrencilere katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi. Mezuniyet törenine katılan veliler, çocuklarının gelişiminde emeği geçen öğretmenlere ve Başkan Kazım Kurt'a teşekkürlerini iletti. Veliler, Odunpazarı Belediyesi'nin özel ihtiyaçlı bireylere yönelik sunduğu hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi, özel ihtiyaçlı çocukların eğitim gördüğü bir merkez olarak hem çocuklara hem de ailelerine sosyal ve psikolojik destek sağlamaya devam ediyor. Törende çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Kurt, onların gelecekteki başarılarının devamı için dileklerde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel, Eğitim, Yerel, Tören, Otizm, Otizm, Son Dakika

Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde İlk Mezuniyet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 07:22:07. #1.11#
SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde İlk Mezuniyet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement