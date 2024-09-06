Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi\'nde İlk Mezuniyet Töreni

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Odunpazarı Belediyesi tarafından 3-6 yaş down sendromlu, otizm ve zihinsel engelli çocukların eğitim ve öğretim görmesi için hizmete açılan Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi, ilk yıl sonu gösterisini gerçekleştirdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin mezuniyet törenine katıldı. Özel çocukların gelişimine tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Kurt, törende yaptığı konuşmada, belediye olarak özel ihtiyaçlı bireylere eğitimi ve sosyal hayata katılımları konusunda verdikleri desteğin altını çizdi. Başkan Kurt, bu desteği büyüterek devam ettirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

İlk mezunları verdi

Odunpazarı Belediyesi tarafından 3-6 yaş down sendromlu, otizm ve zihinsel engelli bireylerin eğitim ve öğretim görmesi için hizmete açılan Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi, ilk yıl sonu gösterisini gerçekleştirdi. Ahmet Ara Engelsiz Kreşin bahçesinde gerçekleşen törenle kreş, ilk mezunlarını da verdi. Yıl boyunca oyun, müzik, spor, sanat etkinlikleri, masa etkinlikleri yapan; sosyal hayata uyum, akademik gelişim ve iletişim becerileri konularında da etkinliklere katılan çocuklar, yıl boyunca edindikleri hünerleri yıl sonu gösterisinde sergiledi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kreşin destekçisi Halil İbrahim Ara ve Ahmet Ara'nın katıldığı yıl sonu ve mezuniyet törenine veliler de yoğun ilgi gösterdi. Büyük bir heyecanın yaşandığı tören, birlikte okunan 'Andımız' ile başladı. Minikler birbirinden güzel gösterilere imza atarken, duygusal anlar da yaşandı.

"Bu işi daha da zenginleştirerek büyütebiliriz"

Başkan Kazım Kurt törende yaptığı konuşmada, Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin özel ihtiyaçlı bireylerin eğitim ve gelişimleri açısından çok önemli bir yer olduğunu vurgulayarak, "Bugün, onların yıl boyunca gösterdiği gelişime şahit olmak bizleri gerçekten çok mutlu etti. Belediye olarak her zaman onların yanındayız ve bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Halil İbrahim Ara ve oğlu Ahmet Ara'ya da seslenen Başkan Kurt, "Yaptığınız işin ne kadar önemli bir iş olduğunu görün. Çok duygulandım. Sayın Halil İbrahim Ara ve Ahmet Ara, size teşekkür ediyorum. Bize güvenerek, çocuklarını bu kreşe gönderen ailelere, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu işi daha da zenginleştirerek, büyütebiliriz. Maalesef devletimiz her tarafa yetişemiyor. Biz demokratik kitle örgütlerimizle, yardım sever dostlarımızla, belediyemizle birlikte iş üretmeye çalışıyoruz. Birlikte düşünelim, karar verelim ve yönetelim. Daha çok çocuğu özel eğitime alalım. Daha çok çocuğumuzun sorununa çözüm bulalım, dolayısı ile de toplumun sorunlarına çözüm bulalım istiyoruz. Bugün yapılan bu etkinlik bir teşvik olsun. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. En çok teşekkürü de Ara ailesine ediyorum" ifadelerini kullandı.

Minikler unutulmaz anlar yaşattı

Konuşmaların ardından çocuklar, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları gösterilerle velilere ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Ayrıca törende öğrencilere katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi. Mezuniyet törenine katılan veliler, çocuklarının gelişiminde emeği geçen öğretmenlere ve Başkan Kazım Kurt'a teşekkürlerini iletti. Veliler, Odunpazarı Belediyesi'nin özel ihtiyaçlı bireylere yönelik sunduğu hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi, özel ihtiyaçlı çocukların eğitim gördüğü bir merkez olarak hem çocuklara hem de ailelerine sosyal ve psikolojik destek sağlamaya devam ediyor. Törende çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Kurt, onların gelecekteki başarılarının devamı için dileklerde bulundu. - ESKİŞEHİR