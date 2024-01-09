Odunpazarı Belediyesi, Emek Şiir Ödülü\'nün Üçüncüsünü Düzenliyor

Odunpazarı Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi, sağlık emekçileri adına ulusal çapta gerçekleştirdiği Emek Şiir Ödülü'nün üçüncüsünü düzenliyor. 1 Haziran 2023 ile 01 Haziran 2024 tarihleri arasında yayınlanmış şiir kitaplarının katılabildiği şiir ödülüne katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 1 Haziran 2024.

Odunpazarı Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi, 2021 yılında COVİD 19 salgınında hayatını kaybeden sağlık emekçileri adına başlattıkları Emek Şiir Ödülü'nün üçüncüsünü düzenliyor. Ulusal çapta gerçekleştirilen şiir ödülünün seçici kurulunda SES Eskişehir Şubesi Eski EŞ Başkanı ve Şair Birtürk Özkavak, Betül Dünder, Emel İrtem, Ayşegül Tözören ve Eylem Lodos yer alıyor. Şiir ödülüne katılmak isteyenler için son başvuru tarihi, 1 Haziran 2024.

Sağlık emekçileri adına düzenlenen ödüle, 1 Haziran 2023 ile 01 Haziran 2024 tarihleri arasında yayınlanmış şiir kitapları katılabilecek. Ödüle katılan eser sahibinin 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Gönderilen eserlerde çağdaş bir dünya ve şiir görüşü, şiirin gerektirdiği estetik ve dil bilinci temel ölçüt olacak. Ödüle katılacak eserler, 5 (beş) nüsha halinde ayrı bir zarfta kısa özgeçmiş ve iletişim adresiyle birlikte, Dr. Birtürk Özkavak adına 71 Evler Mahallesi Dolunay Sokak No: 98 (71 Evler Aile Sağlığı Merkezi) Odunpazarı/ Eskişehir adresine gönderilecek. Kargodan dolayı oluşacak aksaklıklardan ödül komitesi sorumlu olmayacak. Ödül için her eser sahibi kendi adına bir eseriyle başvurabileceği gibi yayınevleri ve jüri üyeleri de aday önerebilecek. Katılan dosyalar sahiplerine geri gönderilmeyecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 1 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ

Ödülün son başvuru tarihi 1 Haziran 2024 olurken, kazanan esere Odunpazarı Belediyesi tarafından plaket ve 15 bin TL ödül verilecek. Ödül sonucu SES'in Kuruluş Yıldönümü olan 1 Ağustos 2024 Perşembe günü açıklanacak. Ödüle seçici kurulda yer alan isimlerin birinci

dereceden akrabaları ile Odunpazarı Belediyesi çalışanları ve SES Eskişehir Şubesi yönetim kurulu üyeleri katılamayacak. Detaylı bilgi almak isteyenler, 0 505 488 24 39 numaraları telefonu arayarak bilgi alabilir. Şiir ödülünün şartmanesine ulaşmak isteyenler, Odunpazarı Belediyesi'nin resmi web sitesinden (https://odunpazari.bel.tr/guncel/duyurular/3-emek-siir-odulleri-sartnamesi) ulaşabilir.

SES'TEN KAZIM KURT'A ZİYARET

SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanları Umut Özge Yılmaz ve Bülent Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret ederek 3. Emek Şiir Ödülü'nü protokolünü imzaladı. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen protokol töreninde Başkan Kurt ile SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanları Umut Özge Yılmaz ve Bülent Yıldırım yer aldı. Protokol Töreninde konuşan Başkan Kurt, "SES ile ikincisini geçen yıl yapmış olduğumuz şiir ödülünün bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Eskişehir'in kültür ve sanatına demokratik kitle örgütleriyle birlikte katkı sunmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönem yapılacak ödülün protoklünü imzaladık. Ben, katılacak bütün şairlere başarılar diliyorum. Jürimize de iyi incelemeler diliyorum. SES'in Eskişehir Şubesi yöneticilerine ve başkanına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

SES Eskişehir Şubesi adına konuşan Umut Özge Yılmaz, Emek Şiir Ödüllerinin ilkinin pandemide hayatını kaybeden sağlık emekçilerine adandığına dikkat çekti. Emek Şiir Ödülü'nün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine atfettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Geçen yıl ikincisini düzenledik. Emek Şiir Ödülü artık gelenekselleşti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un desteği olduğu sürece her yıl düzenlemeye gayret edeceğiz. Katılacak herkese şimdiden hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz. Odunpazarı Belediyesi'ne ve Kazım Kurt'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.