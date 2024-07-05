Odunpazarı Belediyesi Güvercin Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Eğitimi Düzenledi

Yerel

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası (EBVHO) iş birliği ile "Güvercin Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Eğitimi" düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası'nın (EBVHO) düzenlediği "Güvercin Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Eğitimi 75. Yıl Mahallesi EMKO Sanayi Sitesi'nde bulunan Güvercinköy'de yapıldı. Eğitime Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva ile 30 güvercin sever yetiştirici katıldı. Veteriner hekimler Ali Cavit Baysal ve Yasin Atasever tarafından verilen eğitimin konu başlıkları arasında "barınma", "bakım ve besleme, "kümes hijyeni" ve "güvercin hastalıkları ile mücadele" bulunuyor. Güvercin yetiştiriciliği ve hastalıkları eğitimlerinin devam edeceğini belirten yetkililer, bundan sonraki sürecin hastalık bazlı eğitimler ile devam edeceğini söyledi. Güvercin yetiştiriciliği ve hastalıkları eğitiminin kendileri için çok önemli olduğunu belirten güvercin sever yetiştiriciler, kendileri için Güvercinköy projesini hayata geçiren ve böyle bir eğitimi düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR