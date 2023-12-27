Odunpazarı Belediyesi, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilere yardım eli uzatıyor

Odunpazarı Belediyesi, kısa adı SOBE olan 'Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde' projesi ile ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü veya ağır engeli bulunan vatandaşların yardımına koşuyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt göreve geldikten kısa bir süre sonra 2015 yılında kurulan SOBE, bugüne kadar binlerce insana yardım eli uzattı. Bu ailelerden biri de Fikir ailesi. Evleri 5 yıldır SOBE ekipleri tarafından temizlenen yaşlı çift, "Biz, başkanımızın yaptığı hizmetlerden memnunuz. Allah, onun gönlünün muradını versin" dedi.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan SOBE, mahallelerde yaptığı sağlık taramalarının ardından ihtiyaç analizleri yaparak ihtiyacı olan 65 yaş ve üstü ya da ağır engeli bulunan vatandaşlara hizmet sunuyor. Yapılan analizler vasıtasıyla, ihtiyacı olan vatandaşın sağlık durumu, sağlık hizmetlerinden yararlanabilme oranı, yaşam kalitesi ve hayat standartları incelenerek, eksiklikler ve ihtiyaçlar tespit ediliyor. SOBE, ihtiyaç sahibi vatandaşlara belli aralıklarla periyodik olarak ev temizliği, kişisel bakım, tansiyon ve şeker ölçümü gibi sağlık kontrol hizmetleri sunuyor. Moral motivasyon desteği de sunan SOBE, ihtiyaç sahibi bakıma muhtaç hasta, yaşlı ve engelli kişilere kendi evlerinde saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak tırnak kesimi hizmeti veriyor. 2015 yılında kurulan SOBE, bugüne kadar binlerce insana yardım eli uzattı.

EVİ DİP KÖŞE TEMİZLİYORLAR"

Cemalüfer Fikir, 83 yaşında. Fikir "Temizlikçi tutamıyoruz biz. Azıcık aylık var. Tutamıyoruz. Bazen komşular gelip temizliyor. SOBE' de ayda bir gelip, dip köşe temizliyor evi. Sağ olsunlar, o da bize yetiyor" dedi.

Müslim Fikir, 85 yaşında. Ankara Şeker Fabrikası Polatlı Pancar Bölge Şefliği'nden emekli Fikir, "Allah, gelenden, gönderenden razı olsun. Hepsinden çok memnunuz. Temizliyorlar, bizi kontrol ediyorlar. Tansiyonumuzu, kan şekerimizi ölçüyorlar. Allah razı olsun, çok memnunuz." İhtiyaç sahiplerinin SOBE'den faydalanmak için Odunpazarı Belediyesine başvurmasını isteyen yaşlı adam, devam ediyor konuşmaya: "Belediye ekibi de yetişebildiği yere kadar gitsin. Çok sevap. Belediye Başkanı Kazım Kurt gönderiyor. Allah razı olsun ondan, sağ olsun. Yaptığı hizmetlerden memnunuz biz. Allah, onun gönlünün muradını versin" diye konuştu.