Odunpazarı Belediyesi, hayvanseverlere "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" verdi. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitime çok sayıda hayvansever katıldı. Eğitimde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Daha önce okuduğum bir rapora göre Türkiye'de 8 buçuk milyon sahipsiz köpek var. Yerel yönetimler de dahil devletin tüm imkanlarıyla 1 yılda sadece 800 bin köpeğin kısırlaştırılabiliyor. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Sadece kısırlaştırmak yeterli değil. Mutlaka sahiplenmeyi sağlamamız lazım" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, "Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği" (Madde 17,18,19) gereği hayvanseverlere Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi verdi. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim, Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşen eğitime Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra yaklaşık 50 hayvansever katıldı.

Eğitimde, "Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi", "5199 Sayılı Kanun ve Yönetmelik", "Hayvan Davranışları", "Hayvan Bakımı ve Beslenmesi", "Hasta Hayvanların Tanınması Hakkında Genel Bilgiler", "Hayvanların Kısırlaştırılması, Aşılanması, İşaretlenmesi, Sahiplenilmesi ile İlgili Genel Bilgiler" konu başlıkları ile ilgili katılımcılara bilgi verildi.

ESKİŞEHİR'DE 25 BELEDİYEDEN SADECE ODUNPAZARI VE TEPEBAŞI'NDA BARINAK VAR

Sahipsiz hayvanlar ile ilgili her türlü sıkıntının yerel yönetimler tarafından göğüslenmeye çalışıldığını belirten Başkan Kurt, "Yasal eksiklikler, yönetmeliklerdeki eksiklikler ve uygulamalardaki farklılıklar nedeniyle çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyelerinin yapması gerekenler var. Tarım İl Müdürlüğünün yapması gerekenler var. Bunlar birlikte, organize bir biçimde olursa ancak başarılı oluruz" dedi.

Daha önce okuduğu bir rapora göre, Türkiye'de 8 buçuk milyon sahipsiz köpek olduğunu belirten Başkan Kurt, yerel yönetimler de dahil devletin tüm imkanlarıyla 1 yılda sadece 800 bin köpeğin kısırlaştırılabildiğini kaydetti. Başkan kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bunun önüne geçmek mümkün değil. Sadece kısırlaştırmak yeterli değil. Mutlaka sahiplenmeyi sağlamamız lazım. İnsanların bu hayvanların bakımını evlerinde yapması gerekli. Onun için de insanların hayvanları sevmesi lazım. Burada da sizlere büyük iş düşüyor. Bize destek olun. Biz, her türlü zorluğa rağmen bu işi yapmaya çalışıyoruz. Eskişehir'de 25 belediyeden sadece Odunpazarı ve Tepebaşı'nda barınak var. Oysaki hayvanların bize gelmesinin sebebi taşradaki ilçeler. Seyitgazi, Sivrihisar, Çifteler'deki hayvanları arabaya doldurup Üniversite Evleri'nin kenarına ya da Sultandere'ye getirip bırakıyorlar. Biz bundan şikayetçiyiz. Bu konuda kamuoyu oluşturulmalı. ya onlar da barınak açsın ya da bizim yapacağımız çalışmalara destek olsunlar."