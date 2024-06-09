Odunpazarı Belediyesi Özel Gereksinimli Bireyler İçin Yaz Okulu Açıyor

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Odunpazarı Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için yaz okulu açıyor. Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek yaz okulu için kayıtlar başladı.

Engelsiz bir Odunpazarı için çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için gerçekleştirdiği etkinliklere Yenikent Mahallesi Seramik Park'ta bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam ediyor. Özel gereksinimli bireylerin bir araya gelerek sosyalleşmesi, iletişim kurabilmesi, fiziksel gelişimlerinin sağlanması, bireysel becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmesi için çalışmalar yapan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, özel gereksinimli bireyler için yaz okulu açıyor. Yaş grupları 7 ila 12, 13 ila 17 ve 17 yaş üzeri için açılacak olan yaz okulu için kayıtlar başladı. Atölye ve kursların yer alacağı yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen bireyler, 13 Haziran Perşembe gününe kadar ön kayıt yaptırabileceği belirtildi. Yaz Okulunda; Akıl Oyunları Atölyesi, Mutfak Atölyesi, Oyun Atölyesi, Keçe Atölyesi, Drama, Geri Dönüşüm Atölyesi, Resim Atölyesi Gezelim-Görelim-Öğrenelim Programı yer alacak. Yaz Okuluna kayıt yaptırmak isteyenlerin 'Çözger' ve var ise diğer engel raporlarını içeren belge ile başvurmaları gerekiyor. - ESKİŞEHİR