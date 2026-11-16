Odunpazarı Belediyesi vergi ve ücret ödemeleri için son günü 30 Kasım 2026 belirledi

Odunpazarı Belediyesi, 2026 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan ve Reklam Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri ile Katı Atık Ücreti'nin 5'inci taksitine ilişkin vatandaşlara hatırlatmada bulundu.

Vergi mükelleflerinin gecikme zammı ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini 30 Kasım 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekiyor. Ödemeler, belediye veznelerinin yanı sıra e-Devlet ve e-Belediye üzerinden de yapılabilecek. Vatandaşlar, vergi ve ücret ödemelerini Odunpazarı Belediyesi veznelerine başvurarak gerçekleştirebilecekleri gibi e-Devlet üzerinden veya belediyenin resmi internet sitesi www.odunpazari.bel.tr adresinde yer alan e-Belediye sistemi aracılığıyla da kolaylıkla yapabilecek. Böylece mükellefler, belediyeye gelmeden internet üzerinden ödeme işlemlerini tamamlayabilecek.

Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan ve Reklam Vergisi'nin kasım ayı taksitleri ile Katı Atık Ücreti'nin 5'inci taksiti için son ödeme tarihi 30 Kasım 2026. Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların gecikme yaşamamaları için ödemelerini son güne bırakmadan zamanında gerçekleştirmelerini hatırlattı.