Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları Açılış Töreni - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları Açılış Töreni

Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları Açılış Töreni

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yaz Spor Okulları' için açılış töreni düzenlendi. Törende, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, veliler ve spor okullarına katılan çocuklar yer aldı.

12.07.2024 15:15  Güncelleme: 15:17
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Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yaz Spor Okulları' için açılış töreni düzenlendi. Hasan Doğan Spor Tesislerinde yapılan tören, coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. Törende, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, veliler ve spor okullarına katılan çocuklar yer aldı.

Eskişehir'de her sene açtığı yaz okullarıyla yüzlerce öğrenciye spor yapma imkanı tanıyan Odunpazarı Belediyesi, 2024 Yaz Spor Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Odunpazarı Belediyesi, Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan 'Yaz Spor Okulları' ile öğrencilerin yaz tatillerini spor yaparak geçirmesini sağlıyor. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, jimnastik, atletizm ve taekwondo branşlarında faaliyet gösteren Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda yaklaşık 600 çocuk spor yapıyor. 8 farklı branşta düzenlenen Yaz Spor Okulları için Hasan Doğan Spor Tesislerinde açılış programı düzenlendi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, veliler ve Yaz Spor Okullarına katılan çocukların yer aldığı törende, Yaz Spor Okulları'na katılan çocuklar çeşitli gösterilerde düzenledi. Çocuklar ve veliler Başkan Kurt'a yoğun ilgi gösterdi. Başkan Kurt sahaya inince, Başkan Kurt'a doğru koşan çocuklar, yaptıkları sporlar ile ilgili bilgi verdi. Çocuklarla ilgilenen, sohbet eden Başkan Kurt, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak her yıl düzenledikleri yaz spor okullarını bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaz Spor Okullarında 600'e yakın sporcu ile faaliyet gösterdiklerini belirten Başkan Kurt, "Futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, jimnastik, atletizm ve taekwondo Yaz Spor Okulları açtık. Çocukların yaz tatilinde iyi vakit geçirmesi, yeteneklerinin tespit edilmesi ve gelecekte yapacakları sporun belirlenmesi için gerçekleştirdiğimiz bir uygulama. Herkes memnun, biz de memnunuz. Sosyal belediyecilik ve toplumsal anlamda da bir katkı olsun diye her yıl Yaz Spor Okulları düzenliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları Açılış Töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları Açılış Töreni - Son Dakika
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