Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Düşürülen Cüzdanı Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Düşürülen Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Düşürülen Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Aysun Zifiroğlu'nun düşürdüğü cüzdanı bulup sahibine teslim etti. Belediye Başkanı Kazım Kurt, çalışanların dürüstlüğünü takdir etti.

14.02.2024 14:48  Güncelleme: 14:52
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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Aysun Zifiroğlu'nun düşürdüğü cüzdanı bularak kendisine teslim etti.

Emek Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Aysun Zifiroğlu, Hacer Sokak'ta cüzdanını düşürdü. Zifiroğlu'nun cüzdanını bulan Odunpazarı Belediyesi Zabıta ekipleri, içinde değerli eşya ve bir miktar paranın bulunduğu cüzdanı Zifiroğlu'na teslim etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Daha önce de Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin benzer bir örnek davranışa imza attığını hatırlatan Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi çalışanlarının dürüstlüğüne, onuruna hiç kimsenin bir şey deme şansı yok. Bunu arkadaşlarımız bir kez daha ispat etti. Çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Düşürülen Cüzdanı Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
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