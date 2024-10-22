Odunpazarı'nda İzinsiz Yapılara Yıkım Kararı - Son Dakika
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Odunpazarı'nda İzinsiz Yapılara Yıkım Kararı

Odunpazarı\'nda İzinsiz Yapılara Yıkım Kararı

Odunpazarı Belediyesi, Doğankaya Mahallesi'nde izinsiz yapılar için yıkım kararı alarak, kaçak yapılaşmaya karşı mücadele ediyor. Yıkım işlemleri 24 Ekim 2024 tarihinde başlayacak.

22.10.2024 14:22  Güncelleme: 14:24
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Odunpazarı Belediyesi'nin ilçede imara aykırı yapılaşmaya karşı yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, Doğankaya Mahallesi'nde bulunan SS Eselit Organik Bahçe'ye ait izinsiz yapılar için yıkım kararı alındı.

Eskişehir Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün belirttiği doğrultuda, Eskişehir İl Toprak Koruma Kurulu'nun aldığı karar gereği kaçak yapıların yıkımının yapılacağı duyuruldu. Belediye yetkilileri, 13 bin 848 Ada 1 parselde yer alan bu yapılar için toprak koruma kurulunun vermiş olduğu yasal süresinin tamamlandığını ve yapı sahiplerinin gerekli önlemleri almaması üzerine yıkım kararı alındığını açıkladı. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 21'inci maddesi uyarınca alınan kararla, yıkım işlemi 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da Odunpazarı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılacağı öğrenildi.

Eşyalar belirtilen süre içinde çıkarılmazsa depoya kaldırılacak

Yıkım öncesinde yapı sahiplerinden taşınmazlardaki eşyalarını ve malzemelerini tahliye etmeleri talep edildi. Eşyaların belirtilen süre içinde çıkarılmaması durumunda ilgili eşyalar yasal yetkililerce yediemin depolarına kaldırılacağı belirtildi. Ayrıca yıkım esnasında oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan yapı sahiplerinin sorumlu tutulacağı aktarıldı.

"Kaçak yapılara müsaade etmeyeceğiz"

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İzinsiz yapılaşmaya karşı yasal süreçlerimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Tarım alanlarının korunması ve çevrenin tahrip edilmemesi adına kaçak yapılara müsaade etmeyeceğiz" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı'nda İzinsiz Yapılara Yıkım Kararı - Son Dakika

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