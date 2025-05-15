Odunpazarı\'nda Kadınlar İçli Pide ile Dayanışma Etkinliği Düzenledi

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Aydın Arat Halk Merkezi Dikiş Grubu üyeleri; Sevinç ve Hüsamettin Cindoruk Halk Merkezlerinin dikiş grubu üyelerini misafir ederek 71 Evler İmece Fırını'nda yaptıkları içli pideleri ikram etti.

Yaklaşık 60 kişinin katıldığı buluşmada, Aydın Arat Halk Merkezi kursiyerleri misafirlerini 71 Evler İmece Fırınında yaptıkları içli pide ikramıyla ağırladı. Etkinlik boyunca sadece emek ve el işçiliği konuşulmadı, aynı zamanda merkezler arası dayanışma ve kaynaşma da güçlendirildi. Etkinliğe katılan kadınlar, halk merkezlerinin yalnızca birer eğitim alanı değil, aynı zamanda toplumsal bağları güçlendiren önemli sosyal mekanlar olduğunu vurguladı. Kadınların el emeğini, dayanışmayla harmanladığı bu buluşmalar, Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonunun somut birer göstergesi olmayı sürdürüyor. Belediye, ekonomik krizin halk üzerindeki etkilerini azaltmak için de önemli adımlar atıyor. Artan gıda ve özellikle ekmek fiyatları nedeniyle, vatandaşların mutfak masraflarını hafifletmek amacıyla Emek, Erenköy, 75. Yıl, 71 Evler ve Yeni Sofça mahallelerinde "İmece Fırınları" kurdu. Bu fırınlarda vatandaşlar, kendi ekmeklerini pişirerek hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de komşuluk bağlarını güçlendiriyor. Sosyal belediyeciliğin yalnızca hizmet sunmak değil, halkla birlikte üretmek ve paylaşmak olduğuna dikkat çeken belediye yetkilileri, hem dayanışma kültürünü canlı tutan sosyal etkinliklerin hem de ekonomik zorluklara karşı kolektif çözümler sunan projelerin Odunpazarı'nda hayat bulmaya devam edeceğinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR