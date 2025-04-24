OFSİS Deprem Uyarı Cihazı 9 Saniye Önceden Uyardı - Son Dakika
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OFSİS Deprem Uyarı Cihazı 9 Saniye Önceden Uyardı

OFSİS Deprem Uyarı Cihazı 9 Saniye Önceden Uyardı

OFSİS, İstanbul'daki depremi 9 saniye öncesinden bildirerek önlemler almayı sağladı.

24.04.2025 14:13
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OFSİS Deprem erken uyarı sistemi cihazı İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi önceden bilerek kullanıcıları 9 saniye öncesinden uyardı. Sistemin çalışması için ülke genelinde aktif faylar üzerinde bulunan 130'dan fazla sismometre cihazından veri alındığını söyleyen Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kürşat Yurdagül, "Depremleri algıladığında otomatik olarak devreye girerek binanın doğal gazını keser, elektrik akımını devre dışı bırakır, asansörü en yakın kata çekerek çalışmasını durdurur" dedi.

Depremlere karşı en etkili yöntemlerden biri deprem dalgalarını önceden hissedip erken uyarı veren cihazlar öne çıkıyor. Yerli ve milli imkanlarla Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kürşat Yurdagül (45) tarafından geliştirilen OFİSİS Deprem Erken Uyarı Sistemi cihazı ise buna çözüm sunuyor. Sistem, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta gelen 7.7 büyüklüğündeki depremi Adana'da bulunan bir fabrikaya 82 saniye öncesinden bildirerek faciayı önledi. Ayrıca dün İstanbul'da meydan gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi de 9 saniye öncesinden bildi.

Depremlerde cihazın devreye girip öncesinden hem sesli ikaz hem de binada tüm emniyet tedbirlerini aldığını vurgulayan Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kürşat Yurdagül, "Cihazlarımız algıladıkları verileri internet ağı üzerinden merkezi bir sunucuya gönderir. Bu veriler analiz edilerek, cihazların bağlı olduğu binalara aktarılır. Cihazlar, kullanıcı tarafından belirlenen şiddet eşiğine göre çalışmaktadır. Örneğin, 5 şiddetine ayarlanmış bir cihaz, 5 ve üzerindeki depremleri algıladığında otomatik olarak devreye girerek binanın doğal gazını keser, elektrik akımını devre dışı bırakır, asansörü en yakın kata çekerek çalışmasını durdurur. Aynı zamanda sesli ikaz verir ve cep telefonuna uyarı mesajı gönderir" sözlerini söyledi.

9 saniye önce uyarı verdi

OFSİS Deprem Erken Uyarı Sistemi cihazının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknolojik Ürün Belgesi'ne sahip tek deprem erken uyarı sistemi olduğunu belirten Yurdagül, "Kahramanmaraş depremi sırasında Adana'da bulunan bir fabrikada sistemimiz 82 saniye öncesinden uyarı vererek gerekli önlemlerin alınmasını sağladı. Aynı bölgede bulunan diğer fabrikalarda yangın ve patlama yaşanırken, sistemimizin kurulu olduğu tesiste hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. İstanbul'daki son depremde ise fay hattının çok yakın olması nedeniyle cihaz, 9 saniye öncesinden uyarı verdi. Erken uyarı süreleri fay hattının merkeze olan uzaklığına ve kırılma hızına göre değişiklik gösterir. Örneğin, 100 kilometre uzaktaki bir fay hattı 5 km hızla kırıldığında yaklaşık 20 saniye önceden uyarı vermek mümkün" ifadelerini kullandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, İstanbul, Sağlık, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel OFSİS Deprem Uyarı Cihazı 9 Saniye Önceden Uyardı - Son Dakika

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