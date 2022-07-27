Öğrencilerin memnuniyetlerinin ölçüldüğü listede Eskişehir ilk sırda yer aldı - Son Dakika
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Öğrencilerin memnuniyetlerinin ölçüldüğü listede Eskişehir ilk sırda yer aldı

27.07.2022 14:19
Öğrencilerin memnuniyetlerinin ölçüldüğü listede Eskişehir ilk sırda yer aldı

Bir internet sitesinin paylaştığı, üniversite şehirlerinin memnuniyet sıralamalarının gösterildiği listede Eskişehir, ilk sırada yer aldı.

Bir internet sitesinin paylaştığı, üniversite şehirlerinin memnuniyet sıralamalarının gösterildiği listede Eskişehir'in ilk sırada yer alması sosyal medyada gündem oldu.

LİSTE ESKİŞEHİR'DE YAŞAYAN İNSANLAR TARAFINDAN İLGİ GÖRDÜ

Üniversite tercih dönemine girilen şu günlerde, üniversite tercihi yapacak öğrencilere yardımcı olunması adına bir internet sitesi araştırma yayınladı. Üniversite şehirlerinde yaşayan öğrencilerin memnuniyetlerinin ölçüldüğü listede, o şehirlerde yaşayan öğrencilere sorular sorularak memnuniyet seviyelerine göre sıralama oluşturuldu. Liste birçok Eskişehirli tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türkiye'nin üniversite şehirlerinin memnuniyet sıralamasının yer aldığı listede Eskişehir, öğrencilerin en memnun olduğu il oldu. Yayınlanan istatistiklere göre Eskişehir'in ardından, Ankara ikinci sırada yer alırken, Antalya ise öğrencilerin en memnun olduğu üçüncü il oldu.
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Araştırma, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilerin memnuniyetlerinin ölçüldüğü listede Eskişehir ilk sırda yer aldı - Son Dakika

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