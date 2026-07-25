Öğrenci ve Öğretmenin Sürpriz Buluşması

Sakarya'da müzik ve halk oyunları eğitmenliği yapan Kumlucalı Fevzi Mert Ceylan'ın, eğitim verdiği 7 yaşındaki öğrencisi Gül Lifa Yıldızöz ile Antalya'da gerçekleştirdiği sürpriz buluşma sosyal medyada ilgiyle izlendi. Otomobilde uyurken öğretmeniyle buluşacağından habersiz olan küçük öğrencinin, gözlerini açtığında çok sevdiği öğretmenini karşısında gördüğü anlar yaklaşık 1 milyon kullanıcı tarafından görüntülendi. Yaşadığı duyguyu anlatan minik öğrenci, "Gözlerimi açtığımda rüya olduğunu sandım, gerçek olduğunu anlayınca ona sarıldım. Çok mutlu oldum çünkü onu çok seviyorum" dedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Arif Nihat Asya Ortaokulunda müzik öğretmeni olarak görev yapan Fevzi Mert Ceylan, aynı zamanda ilçedeki Yunus Emre Anadolu Lisesinde halk oyunları eğitmenliği yapıyor. Ceylan, ortaokul öğrencilerine halk oyunları eğitimi verdiği sırada, birlikte görev yaptığı öğretmen arkadaşının 7 yaşındaki kızı Gül Lifa Yıldızöz ile tanıştı. Küçük yaşına rağmen Gül Lifa'nın halk oyunlarına yatkınlığını fark eden Ceylan, öğrencisini de çalışmalara dahil etti. Gül Lifa, bir süre sonra lise öğrencilerinden oluşan grupla birlikte gösteriye çıktı. Eğitim sürecinde Fevzi Mert Ceylan ile Gül Lifa arasında güçlü bir öğretmen-öğrenci bağı oluştu.

Öğretmenini görmek için Kumluca'ya geldiler

Okulların yaz tatiline girmesinin ardından Fevzi Mert Ceylan, memleketi Antalya'nın Kumluca ilçesine döndü. Öğretmeninden ayrı kalan Gül Lifa ise birlikte geçirdikleri zamanın ardından Ceylan'ı özlemeye başladı. Gül Lifa'nın ailesi, hem tatil yapmak hem de kızlarını öğretmeniyle buluşturmak amacıyla Ceylan ile iletişime geçti. Aile, Kumluca'da tatil yapabilecekleri bir yer konusunda Ceylan'dan yardım isterken, buluşmanın Gül Lifa'ya sürpriz olarak hazırlanmasına karar verildi.

Gözlerini açınca öğretmenini karşısında gördü

Aile Kumluca'ya geldiği sırada otomobilde uyuyan Gül Lifa, öğretmeniyle buluşacağından habersizdi. Uykusundan uyandırılan küçük öğrenci, gözlerini açtığında çok sevdiği öğretmeni Fevzi Mert Ceylan'ı karşısında görünce büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

Ceylan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı sürpriz buluşma görüntüleri kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşım yaklaşık 900 bin görüntülenmeye ulaşırken, 15 bin kullanıcı tarafından beğenildi. Öğretmeni ile öğrencisi arasındaki sevgi bağını yansıtan görüntüler, sosyal medya kullanıcılarından da olumlu yorumlar aldı.

"Gözlerimi açtığımda rüya olduğunu sandım, gerçek olduğunu anlayınca ona sarıldım"

Küçük kız, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı:

"Fevzi hocayı çok seviyorum. Beni halk oyunlarına aldı ve aramızda iyi bir bağ oldu. Ortaokul ve lise öğrencileriyle birlikte beni sahneye çıkardı. Bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Antalya'ya tatile gittiğimizde annem ve babam bana sürpriz yaptı. Gözlerimi açtığımda rüya olduğunu sandım, gerçek olduğunu anlayınca ona sarıldım. Çok mutlu oldum çünkü onu çok seviyorum"

"Aramızda çok güzel bir sevgi bağı oluştu"

Fevzi Mert Ceylan ise, "Henüz 7 yaşında olmasına rağmen ortaokul öğrencileriyle birlikte onu da çalıştırdım. Güzel çalışmalar yaptık ve aramızda güzel bir bağ oluştu. Daha sonra onu yetişkinlerden oluşan lise grubuyla birlikte gösteriye çıkardım. Henüz 7 yaşında olmasına rağmen çok güzel bir çalışma ortaya koydu. Bu süreçte aramızda çok güzel bir sevgi bağı oluştu" şeklinde konuştu.

"Ben de böyle bir sahne beklemiyordum"

Okulların tatil olmasıyla birlikte Kumluca'ya döndüğünü anlatan Ceylan, "Okullar tatil olduktan sonra yaz tatili için memleketim Antalya'nın Kumluca ilçesine geldim. Gül Lifa da ailesiyle birlikte buraya tatile gelmek istiyormuş. Ailesi bana ulaştı ve Gül Lifa'ya sürpriz yapmak istediklerini söyledi. Aslında yaşananlar benim için de sürpriz oldu. Gül Lifa geldiğinde otomobilde uyuyordu. Ben onu uyandırdım. Açıkçası ben de böyle bir sahne yaşanmasını beklemiyordum. Hepimiz için sürpriz olan çok güzel bir an ortaya çıktı. Biz de bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmak istedik. Paylaşımın ardından çok güzel tepkiler aldık. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gül Lifa'nın ailesine teşekkür eden Ceylan, "Öncelikle bu güzel anın yaşanmasına vesile olan Gül Lifa'nın annesine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir vefa örneği gösterdiler. İnşallah bütün öğretmenlerimiz böyle güzel ailelerle ve böyle güzel öğrencilerle karşılaşır" ifadelerini kullandı.