Öğrenciler 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Öğrenciler 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

19.05.2022 20:35
Öğrenciler 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü öğrencileri, düzenlenen etkinliklerle 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı.

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü öğrencileri, düzenlenen etkinliklerle 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü'nde program düzenlendi. Kutlama programı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Programda konuşan Lise Müdürü Orçun Barış, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı bağımsızlık ateşinin 103. yılını kutlamak için bir araya geldik. Siz gençlerin görevi bilimin ışığından ayrılmadan bıkmadan usanmadan çalışmak. Ancak böyle verilen emeklerin karşılığını ödeyebiliriz" dedi.

Barış'ın konuşmasının ardından sahne gösterileri yapıldı. Danslar, karaoke etkinliği, oyun parkurları, N'alaka grubunun konseri ile devam eden programda, öğrenciler 19 Mayıs'ın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Program, Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Mahmut Kalcı'nın sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödül vermesinin ardından son buldu. - KOCAELİ

Öğrenciler 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı
Öğrenciler 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı
Öğrenciler 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı
Öğrenciler 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı
Öğrenciler 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı
Öğrenciler 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

YORUMLAR
500
Bu tramvay ile 19 Mayıs coşkusu her yere taşındı Bu tramvay ile 19 Mayıs coşkusu her yere taşındı Öğrencilerin 19 Mayıs gösterileri ilgiyle izlendi Öğrencilerin 19 Mayıs gösterileri ilgiyle izlendi
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Bahçeşehir Koleji, Kocaeli, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı - Son Dakika


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