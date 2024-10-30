Öğrenciler Bahçeşehir Gençlik Merkezi\'ni Ziyaret Etti

Yerel

DÜZCE (İHA) – Düzce Zahidül Kevseri İmam Hatip Ortaokulu ve Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, eğlenceli anlar yaşadı.

Düzce'de çeşitli etkinlikler ile adından sıklıkla söz ettiren Bahçeşehir Gençlik Merkezi çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan merkezin tanıtımını yapan ekipler bir yandan da merkeze gelen misafirlerini ağırlıyor. Bu çerçevede öğrenciler Gençlik Merkezini ziyaret etti. Merkezde yapılan etkinliklerle ilgili bilgiler alan öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı. - DÜZCE