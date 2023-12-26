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Öğrenciler deprem anında yapılması gerekenleri simülasyon tırında öğrendi - Son Dakika
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Öğrenciler deprem anında yapılması gerekenleri simülasyon tırında öğrendi

Bayburt'ta, Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonuyla Deprem Simülasyon Tırı'nın konuşlandırılmasıyla öğrenciler, deprem anında yapılması gerekenleri simülasyon aracılığıyla öğrendi. Deprem bilincini artırmak amacıyla öğrencilere deprem öncesinde hazırlanması gereken afet çantasının içeriği ve önemi de anlatıldı.

Öğrenciler deprem anında yapılması gerekenleri simülasyon tırında öğrendi
26.12.2023 - 22:27,  Güncelleme: 22:29
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Öğrenciler deprem anında yapılması gerekenleri simülasyon tırında öğrendi

BAYBURT - Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonuyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Deprem Simülasyon Tırı Bayburt'a getirildi. 4 gün boyunca Bayburt'un farklı noktalarında konuşlandırılan deprem tırının bugünkü durağı Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulunun bahçesi oldu. Belli gruplarla tıra geçen öğrenciler, depremi ve deprem anında yapılması gerekenleri simülasyon aracılığıyla öğrendiler.

Deprem bilincini artırmak, deprem anı ile deprem sırasında yapılması gereken doğru davranışlar AFAD eğitmenleri tarafından öğrencilere uygulamalı bir şekilde anlatıldı. Öğrencilerin merak ettiği sorulara da yanıt verilmesinin ardından deprem tırına farklı sürelerde ve şiddetlerde sarsıntı verildi. 7.2 büyüklüğündeki deprem anının yaşatıldığını tırda, öğrenciler çök-kapan-tutun yöntemiyle sarsıntının durmasını beklediler. Erzincan depremini anbean yaşayan öğrenciler çök-kapan-tutun yöntemini kavramanın yanında tahliye edilirken panik yapılmamasını, dışarıya çıkarken başlarını koruyarak çıkılması gerektiğini öğrendiler. Eğitmenlerin anlattıklarını uygulayan öğrenciler bir deprem karşısında ne yapacaklarının farkına vardılar.

Öte yandan eğitmenler, deprem simülasyon eğitiminden sonra öğrencilere deprem öncesinde hazırlanması gereken afet çantasının içeriğinden ve öneminden bahsettiler.

"Çök-kapan-tutun yöntemini öğrendik"

Deprem simülasyon tırında çök-kapan-tutun yöntemini öğrendiğini söyleyen bir öğrenci, "Çök-kapan-tutunu öğrendik. Deprem anında çök-kapan-tutun yapacağız, dizlerimizi yere koyup, bir elimizle başımızı koruyup, bir yandan da güvenli bir şeyden tutunacağız. Sarsıntı esnasında panik yapmayacağız, sakin olacağız ve derin bir nefes alacağız. Deprem bittikten sonra başımızı tutarak çıkıp, toplama alanına geçeceğiz. Evlerden, ağaçlardan uzak durup, güvenli yerde bekleyip yetkililerin talimatlarını bekleyeceğiz" diyerek konuştu.

Deprem simülasyon tırında insanların yaşayarak öğrendiğini kaydeden Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan, "Ülkemiz deprem gerçeğiyle karşı karşıya, bizler bu depremlere her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Yaşanabilecek bir depreme karşı tedbirli olmak amacıyla deprem simülasyon tırını Bayburt'a getirttik. Deprem tırımıza vatandaşlarımızı, kamu kurumlarımızı ve öğrencilerimizi davet ettik, yoğun bir katılım gösterdiler herkese çok teşekkür ediyorum. Amacımız, insanların depremlerden en az zararla çıkmasını sağlamak. Depremin öncesinde riskleri ortadan kaldırmalıyız, riskleri azaltmalıyız. Sağlam zemine, sağlam binalar yapmalıyız ki bu simülasyon tırına ihtiyaç duymayalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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