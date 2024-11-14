Öğrenciler Diyabet Farkındalığı İçin Stant Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Öğrenciler Diyabet Farkındalığı İçin Stant Açtı

Geniş Video İzle

Trakya Üniversitesi öğrencileri, Dünya Diyabet Günü'nde Edirne'de halkın şeker ve tansiyonunu ölçtü.

14.11.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversite öğrencileri halkın şeker ve tansiyonunu ölçtü

EDİRNE - Edirne'de Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açılan stantta vatandaşların şeker ve tansiyonları ölçülerek diyabet konusunda bilgilendirme yapıldı.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde stant açıldı. Stantta vatandaşların şeker ve tansiyonları ölçülerek, vücut kitle endekslerine bakıldı. Açılan stantta 'diyabetin farkında olun, sağlıklı olun' sloganıyla hazırlanan broşürler dağıtıldı. Etkinlik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla bir farkındalık etkinliği gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Ünsar, açılan stantta vatandaşların kan şekeri, tansiyon ölçümleri ile anket çalışması yaptıklarını aktardı.

Diyabetin önlenebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ünsar, topluma bu farkındalığı kazandırmanın kendileri için bir görev olduğunu düşündüklerini belirtti.

Vatandaşlardan Ülkü Dolaştır, "Burada tansiyon ve şekerimi ölçtüler. Form doldurdular. Kalp ameliyatı oldum. Şeker hastasıyım. Kolesterolüm de var. Standı gördüm ne olduğunu merak edip geldim. Uzun süredir şekerime de baktırmamıştım. Sağlık ayağımıza gelmiş oldu. Çok memnun oldum beğendim. Trakya Üniversitesi'ne bu etkinlikleri her zaman yapmasını tavsiye edeceğim" dedi.

Dünya Diyabet Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Trakya Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Doğa Biçen, "Halkın kan şekeri ve tansiyonunu ölçüyoruz. Bir hastalıkları olup olmadığını sorup anket dolduruyoruz. Bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum. Yoğun ilgi gördü ve kalabalık oldu" ifadelerini kullandı.

Etkinliği çok güzel bulduğunu söyleyen vatandaşlardan Ayşe Durmaz, açılan stantta şekerini, tansiyonunu ölçtüklerini ve bel ölçümü yaptıklarını belirtti.

Öğrenciler Diyabet Farkındalığı İçin Stant Açtı
Kaynak: İHA

Trakya Üniversitesi, Dünya Diyabet Günü, Tansiyon, Etkinlik, Sağlık, Edirne, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler Diyabet Farkındalığı İçin Stant Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
14:54 Tamirini yaptığı asansörün altına kalan adam hayatını kaybetti Tamirini yaptığı asansörün altına kalan adam hayatını kaybetti
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
09:03 Galatasaray, Devler Ligi’nde büyük hezimete uğradı Galatasaray, Devler Ligi'nde büyük hezimete uğradı
08:38 Mbappe’nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi Mbappe'nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi
08:15 İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği
08:07 Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:50 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik’ten Atatürk için skandal “diktatör“ çıkışı AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal "diktatör" çıkışı
02:29 Bakanlığın kayyum atadığı Mardin’de ’10 gün sürecek’ dikkat çeken karar Bakanlığın kayyum atadığı Mardin'de '10 gün sürecek' dikkat çeken karar
01:57 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için ’Kabul edilemez’ dedi AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 19:24:27. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrenciler Diyabet Farkındalığı İçin Stant Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.