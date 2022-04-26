Öğrenciler doyasıya eğlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler doyasıya eğlendirildi

26.04.2022 09:41
Öğrenciler doyasıya eğlendirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Adıyaman Müdürlüğü öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Adıyaman Müdürlüğü öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 81 ilde 'Çevre ve Çocuk Şenliği' etkinliği düzenledi. Adıyaman'da Hürriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Çevre müfettişi şarkısı eşliğinde, arkadaş bilekliği atölyesi, taş boyama atölyesi, bez çanta üzerine baskı atölyesi, ahşap boyama atölyesi gibi birçok atölye çalışmalarına katılan çocuklarımız tarafından birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıldı.

BİLSEM tarafından geliştirilen yapay zeka robotu Izero tarafından yapılan açılış konuşması akabinde çocuklara sıfır atık, geri dönüşüm, iklim değişikliği, doğa ve çevre bilinci kazandırılması amaçlanarak, birbirinden renkli atölyelerle çalışmalar yapıldı. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Minikler nüfus memuru oldu Minikler nüfus memuru oldu Adıyaman'da 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı Adıyaman'da 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı

İklim Değişikliği, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler doyasıya eğlendirildi - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
09:11 Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı?
09:10 Yıkılan havuz duvarı işçinin sonu oldu
09:04 Sadakatsiz dizisi ekranlara veda ediyor! Final tarihi belli oldu
08:54 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 72 yaşındaki mimar Mücella Yapıcı Gezi davasından tutuklandı: Hapse giderken Ajda Pekkan'ın şarkısını söyledi
08:44 Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı
08:41 Bakan Koca "hayırlı kararlar" diye duyurdu: Bilim Kurulu bugün 12.00'de toplanıyor
08:40 26 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 09:47:20. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrenciler doyasıya eğlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement