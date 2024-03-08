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Öğrenciler, Gazze için 100 bin lira yardım topladı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde lise öğrencileri, Filistin'deki Müslümanlara destek olmak amacıyla "Ünye Haydi Gazze'li Kardeşlerine İnsanlığa Sahip Çık" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Filsitin'deki Müslümanlar için 100 bin TL yardım toplandı.

Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idaresi, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından okulun çok amaçlı salonunda, İsrail'in Gazze zulmüne tepki göstermek amacıyla "Ünye Haydi Gazze'li Kardeşlerine İnsanlığa Sahip Çık" sloganıyla hayır çarşısı kuruldu. Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen etkinliğe Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz'ün yanı sıra kurum amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler katılırken, hayır çarşısı ise dualar eşliğinde açıldı.

"Mazluma yar olan, gönüllerde var olacaktır"

Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Nevzat Çınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bizim milletimiz yüzyıllar boyunca daima haklının ve mazlumun yanında olmuştur. Bugün de ülkemiz gerek Gazze'de, gerekse Doğu Türkistan'da uygulanan zulümler karşısında her zaman bu mazlum halkın yanında yer almıştır ve yer almaya devam edecektir. Bu gün bir insanlık dramı yaşanıyor. Dünyaya hakim olmak isteyen veya mahvetmek isteyen İsrail ve yandaşları, Müslüman Gazze halkına zulmediyor, Filistin'i mahvediyorlar. Ancak insanlar Avrupalı olunca onların yanında yer alıyorlar ama Müslüman veya Gazze'li olunca kimse yanında yer almıyor. Biz mazlum hangi millet veya hangi dinden olursa olsun daima onların yanında yer alacağız. Şuanda burada halkımızın desteğini gösterdiği, öğrencilerimizin ve öğretmen arkadaşlarımızın katkılarıyla gerçekleşen yardım kampanyası için herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12-B Sınıfı Öğrencisi Melike Karabacak ise, "Din kardeşlerimize yardım ettiğimiz için mutluyuz. Ama bir yanımızda hep hüzün var. Allah'ım Müslümanların yardımcısı olsun. Öğretmenlerimiz bizlere söylediklerinde bizlerde heyecanlanarak bu hayır çarşısında olmak istedik. Hepimiz birlik olduk ve bu hayır çarşısında arkadaşlarımızla beraber görev aldık. İnşallah bu hayır çarşımızda toplanılanlar bir nebzede olsun onlara destek olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Hayır çarşısında toplanan yaklaşık 100 bin liralık yardımların, kurumlar aracılığıyla Filistin'e ulaştırılacağı bildirildi.