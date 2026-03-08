Öğrenciler Gelecekten Umutsuz - Son Dakika
Öğrenciler Gelecekten Umutsuz

08.03.2026 15:37
CHP Gençlik Kolları'nın anketine göre, Gaziantep'teki üniversite öğrencilerinin yüzde 98'i memnun değil.

(GAZİANTEP) - CHP Gençlik Kolları Şahinbey İlçe Başkanlığı, Gaziantep'te üniversite eğitimi gören bin 375 öğrencinin katılımıyla anket çalışması yaptı. Anket sonucu, öğrencilerin ne yaşamlarından ne KYK burs ve yurtlarından memnuniyet duyduğunu, geleceklerinden de umutlu olmadıklarını ortaya koydu.

CHP Gençlik Kolları Şahinbey İlçe Başkanlığı, Gaziantep Üniversitesi'nde eğitim gören bin 375 öğrenciye; KYK, burslar, beslenme, barınma, iş bulma beklentileri ve gelecek öngörüleri konularında altı soru yöneltti.

Anket çalışmasında, "KYK bursunda yeterli artış oldu mu, olmadığını düşünüyorsanız ne kadar olursa rahat edersiniz bunu rakam olarak belirtir misiniz? KYK bursu kişisel gider, barınma ve aktiviteler için yeterli mi? KYK yurtları hijyene uygun mu, sizler için çıkan gıda ürünleri lezzetli ve doyurucu mu? Okuduğunuz bölümden mezun olunca iş garantisi görüyor musunuz, gelecek hakkında hayal kurabiliyor musunuz? Üniversite okumaktan memnun musunuz, değilseniz nedenini belirtiniz? Üniversite okurken çalışıyor musunuz ya da ailenizden destek alıyor musunuz" gibi sorularla üniversite öğrencilerinin memnuniyet eğilimleri ölçüldü.

Yüzde 98'i yaşamından mutlu değil

Ankete katılan bin 375 öğrenciden yüzde 98'i yaşamlarından mutlu olmadıkları söyledi. Öğrenciler yine 4 bin liralık KYK bursunun yeterli olmadığını ve bunun en az 11 bin lira olması gerektiğini vurguladı. KYK yurtlarının hijyenik, çıkan yemeklerin de sağlıklı ve doyurucu olmadığını ifade eden öğrencilerin oranı yüzde 76 oldu. Bu soruyu yanıtlayan öğrencilerden yüzde 24'ü ise üç-dört öğrenci birleşerek ortak eve çıktıklarına dikkati çekti.

Ankete katılan öğrencilerden yüzde 93'ü okudukları bölümlerden memnun olduklarını ancak mezun oldukları zaman mülakat, kayırma, torpil gibi nedenlere iş bulmakta zorlanacaklarını, yüzde 92'si gelecek kaygısı nedeniyle yurt dışına gitmeyi düşündüklerini belirtti. Bin 375 üniversite öğrencisinin, yüzde 63'ü eğitim masraflarını karşılamak için yarı zamanlı çalışmak zorunda kaldıklarını, yüzde 47'si ise ailelerinden maddi destek almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Anketi gerçekleştiren CHP Gençlik Kolları, Gaziantep'te 4 bin TL burs ile 2025'de 28 tavuk dürüm ve ayran alınırken, bugün sadece 21 tane alındığını bir yılda 7 dürüm ve ayranın kayıp olduğunu; yine 2025 yılında burs ile 40 kahve satın alabilirken bu rakamın 26'ya düştüğünü, bir yılda 14 kahve parasının eridiğini hesap etti.

"Öğrenci yemeği" olan salçalı makarnanın dahi lüks olduğuna işaret edilen ankete göre, bursla kaynatılan tencere sayısı 2025'te 30 iken 2026'da 22'ye geriledi, 8 makarna tenceresi buhar oldu."

Şahinbey Gençlik Kolları Başkanı Alican Doğan, geleceklerinden ümitsiz bir gençliğe neden olanlara ilk seçimde gereken dersi vereceklerini belirterek, "Hiçbir baskıya ve sindirmeye izin vermeyeceğiz. Bize emanet edilen Cumhuriyetin yılmaz savunucuları olmaya devam edeceğiz. Birlikte başaracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

