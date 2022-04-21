Öğrenciler hem eğleniyor, hem öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler hem eğleniyor, hem öğreniyor

21.04.2022 11:42
Öğrenciler hem eğleniyor, hem öğreniyor

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi, Boğazlıyan Fatih İlkokulu tarafından "Web"lebi ile "Eğlenerek Öğreniyorum" e-Twinning Projesi dahilinde öğrenciler oyunlarla öğrenme fırsatı buluyor.

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi, Boğazlıyan Fatih İlkokulu tarafından "Web"lebi ile "Eğlenerek Öğreniyorum" e-Twinning Projesi dahilinde öğrenciler oyunlarla öğrenme fırsatı buluyor.

Proje ile 7-11 yaş grubu öğrencilerinin web 2.0 araçlarını derslere entegre ederek kullanabilmelerini hedefleniyor. Fatih İlkokulu e-Twinning projesindeki 10 Türk ve 2 yabancı okul arasında yer alıyor.

Yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Fatih İlkokulu Sınıf Öğretmeni Meliha Doğan, projenin amacını şu şekilde özetledi: e-Twinning Projesi dahilinde yürütülen ve 10'u Türk, 2'si yabancı ülke okulunun katıldığı programla öğrenci oyunlarla öğrenme fırsatı buluyor.

"Projenin amacı, ilkokul öğrencilerine eğlenerek, oyunlarla öğrenme fırsatı sunmaktır. Her ay için belirlenen etkinlikler belirli gün ve haftalarla ilişkilendirilerek öğrenme sağlanacaktır. Okuma, yazma, anlama, drama, boyama, yarışma, kesme. yapıştırma, origami, krigami, ebru çalışmaları, sanat çalışmaları, çevre etkinlikleri, gezi etkinlikleri organize edilecektir. Geri dönüşüm, değerler eğitimi ve Web 2.0 araçları etkinliklerde kullanılacaktır. Proje sonunda süreç boyunca yapılan etkinlikler çeşitli platformlarda paylaşılacaktır."

Fatih İlkokulu Sınıf Öğretmeni Meliha Doğan; "Proje ile; 21 yy. becerilerinin kazandırılması ve öğrencilerin gelişen teknolojiye uyum sağlamaları amacıyla her ay, hafta hafta farklı Web2.0 araçları ile ilkokul müfredatı ilişkilendirilip, öğrencilerin gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmeleri, Web 2.0 araçlarını derslere entegre ederek kullanabilmeleri ve eğlenerek öğrenebilmeleri hedefleniyor." dedi. - YOZGAT

Öğrenciler hem eğleniyor, hem öğreniyor
Öğrenciler hem eğleniyor, hem öğreniyor
Öğrenciler hem eğleniyor, hem öğreniyor
Öğrenciler hem eğleniyor, hem öğreniyor

YORUMLAR
500
Ukraynalılar ve Ruslar Antalya'da birlikte çöp topladı, barış mesajı verdi Ukraynalılar ve Ruslar Antalya'da birlikte çöp topladı, barış mesajı verdi Türkiye kayakla atlamada 'Uçan Türk' ile konuşuluyor (1) Türkiye kayakla atlamada 'Uçan Türk' ile konuşuluyor (1)

Boğazlıyan, Yozgat, Fatih, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler hem eğleniyor, hem öğreniyor - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor
11:37 Ukrayna'yı açıkça işgal eden Rusya, Moskova'yı sözde Ermeni soykırımını kınayan bilboardlarla donattı
11:36 Rusya için stratejik kazanım olurken, Ukrayna için ağır yıkım oldu! Peki, Mariupol neden önem taşıyor?
11:22 Ünlü antropolog Gregory Forth'tan yeni "Hobit" iddiası: Hayattalar ve adada gizleniyorlar
11:22 Samsak Döveci şarkısında polemik sürüyor! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı tarafından tehdit edildiğini açıkladı
11:20 Rusya kenti ele geçirdi ama Mariopul'deki 2 bin Ukraynalı askeri nelerin beklediğini kimse bilmiyor
11:15 Sarı lacivertliler, 12 futbolcunun peşine düştü: Hepsi de Süper Lig'den
11:03 Türkiye için tehlike çanları: Çiftçi sayısı 500 binin altına düştü
10:50 Şoför direksiyonda kalp krizi geçirdi, İETT otobüsü altı araca çarparak durabildi
10:46 İstanbul'un "Hanımağa"sı yakalandı: Evdeki cephanelik ağızları açık bıraktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 11:53:46. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler hem eğleniyor, hem öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement