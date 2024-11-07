Öğrenciler İle Öğretmenlerini Andı

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ADANA'da yamaçtan kopan kayanın otomobilin üzerine düşmesiyle 3 meslektaşıyla birlikte hayatını kaybeden sosyal bilgiler öğretmeni Rahime Tanrıkulu'nun (37) öğrencileri mezarını ziyaret ederek gözyaşı döktü.

Saimbeyli ilçesi Saimbeyli- Feke kara yolunda, 6 Nisan 2023'te, saat 14.00 sıralarında yamaçtan düşen kaya, yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada sürücü Dilek Altıparmak (32) ile beraberindeki meslektaşları Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Tanrıkulu (37) yaşamlarını yitirdi. Öğretmenlerin, ders bitiminin ardından oturdukları Feke ilçesine gitmek için yola çıktığı belirtildi. Öğretmenlerin cenazeleri, Kozan ve kent merkezindeki mezarlıklarda toprağa verildi. Öğretmenlerin ölümü, ailelerinin ve yakınlarının yanı sıra öğrencilerini de yasa boğdu.

DUYGU DOLU ZİYARET

Rahime Tanrıkulu'nun öğrencileri, okul müdürü Ayhan Kayhan ile birlikte Kozan ilçesi Yüksekören Mahallesi Mezarlığı'nı ziyaret ederek öğretmenlerini andı. Öğrenciler, Rahime öğretmenin mezarına çiçekler bırakıp dua etti. Gözyaşı döken öğrenciler, öğretmenlerine hayattayken verdikleri sözü tutarak başarılı bir gelecek inşa edeceklerini söyledi.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),