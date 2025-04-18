Öğrenciler Jandarma Helikopterine Ziyaret

Aydın'ın İncirliova ilçesinde öğrenim gören 230 ilkokul öğrencisi Jandarma Helikopter Filo Komutanlığını ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde öğrencilere yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda İncirliova ilçesi İzzet Ayaydın Ali Sarıyörük İlkokulu'nda öğrenim gören 230 öğrenci Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'nı ziyaret etti. "Evinize Hoşgeldiniz" faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette etkinlik boyunca öğrencilere jandarma teşkilatının görevleri tanıtılırken, çeşitli ekipmanlar da yakından incelendi. Etkinlik sonunda öğrencilere Türk bayrağı hediye edildi. - AYDIN