Öğrenciler Kaymakam Bozoğlan'a kendi yaptıkları turşuları takdim ettiler

Zafer İlkokulu öğrencileri "Yerli Tohum Tarım Atölyesi" projesi çerçevesinde kendi yetiştirdikleri ürünlerle yaptıkları turşuları takdim ettiler. Ziyaret sonunda memnuniyetini dile getiren Kaymakam Bozoğlan öğrencilere, "Sakatların İsmail" isimli kitabını hediye etti. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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