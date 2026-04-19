Öğrenciler Okul Güvenliği İçin Fısıldadı

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma'da öğrenciler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan olaylara tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı. Öğrenciler, "Artık sabahları okula giderken derslerimizi değil, canımızı düşünür olduk" dedi.

Soma Millet Parkı önünde toplanan öğrenciler adına yapılan konuşmada, "Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarımızda katliamlar gerçekleşti. Yaşanan tüm diğer katliamlar gibi bu olaylar da toplumun refahını ve insanca yaşama talebini hiçe sayan anlayışın yanlış politikalarının sonucunda meydana gelmektedir" denildi.

Açıklamada, güvenli okul ortamının bir hak olduğu vurgulanarak, "Sorumlular hesap vermelidir. Hiçbir makam yaşanan bu kayıpların nedenlerini örtbas edemez" ifadeleri kullanıldı.

Öğrenciler, eğitim ortamlarında güvenliğin sağlanmasını, psikolojik ve sosyal desteklerin artırılmasını talep ederek, "Artık sabahları okula giderken derslerimizi değil, canımızı düşünür olduk" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösteren öğrenciler, "Önlem almak için iki şehirde toplam 10 kişinin ölmesini, 28 kişinin yaralanmasını bekleyen Yusuf Tekin'in hala görevde ne işi var?" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler açıklama sırasında Tekin'i istifaya çağıran dövizler de taşıdı.