Öğrenciler Sarıkamış şehitlerine yürüdü - Son Dakika
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Öğrenciler Sarıkamış şehitlerine yürüdü

Öğrenciler Sarıkamış şehitlerine yürüdü

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen öğrenciler, şehitler için yürüdü.

22.12.2024 10:13  Güncelleme: 10:15
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Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen öğrenciler, şehitler için yürüdü.

Sarıkamış Meydanı'nda toplanan Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesi'nin her yıl düzenlemiş olduğu "Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesi Şehitlerine Yürüyor" etkinliğini bu yılda yoğun ilgi gördü.

Yürüyüşe, Kaymakam Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Özben, İlçe Jandarma Komutanı Ali,m Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, 28 öğretmen, 250 öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, yapılan duaların ardından ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe başladı.

Yürüyüşün sonunda Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne gelen öğrencilere Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatıldı. Öğretmenler ise bu tür etkinliklerin genç nesillerin tarih bilincini artırdığına dikkat çekti.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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