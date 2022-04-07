Öğrenciler sofralarına sahip çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler sofralarına sahip çıkıyor

07.04.2022 17:02
Öğrenciler sofralarına sahip çıkıyor

Kırklareli'nde "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası dahilinde öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Kırklareli'nde "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası dahilinde öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda israfının önlenmesi ve gıda zehirlenmeleri konusunda farkındalık oluşturmak adına "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" konulu eğitim düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) işbirliği ile 2020 yılında başlatılan kampanya ile ülke genelinde gıda israfının önlenmesi ve konuya ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda ilçede yer alan ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlerine yönelik olarak düzenlenen eğitimlerde, gıda israfının önlenmesi için yapılabileceklerin yanı sıra, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve depolama kurallarının gıda zehirlenmelerinin önüne geçmesindeki önemi anlatıldı.

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık, Gıda İsrafının Önlenmesi ve Gıda Zehirlenmeleri konulu eğitim ve bilgilendirme sunumlarıyla ilgili olarak konuşan Pehlivanköy İlçe Müdürü Ali Doğan, "Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen sunumlar ile öğrencilerimizi gıda israfı konusunda bilgilendirmeye çalıştık. 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyasının çocuklarımız başta olmak üzere toplumun tüm bireyleri tarafından sahiplenilmesini amaçlayarak gerçekleştirdiğimiz sunumlarımız esnasında öğrencilerimizin meraklı ve ilgili olmalarını memnuniyetle karşılayarak, meraklı öğrencilerimizin sorularına içtenlikle cevap verdik. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetine sağladıkları katkılar nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi. - KIRKLARELİ

Öğrenciler sofralarına sahip çıkıyor
Öğrenciler sofralarına sahip çıkıyor
Öğrenciler sofralarına sahip çıkıyor
Öğrenciler sofralarına sahip çıkıyor

YORUMLAR
500
Gölpazarı'nda üreticilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı Gölpazarı'nda üreticilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı Anadolu Ajansı 102 yaşında Anadolu Ajansı 102 yaşında

Pehlivanköy, Kırklareli, Hisarcık, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler sofralarına sahip çıkıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:02 "ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı?" sorusuna Çavuşoğlu: 18 Mayıs'ta Washington'da bu konuyu görüşeceğiz
16:57 Buça'daki kurbanı ojeli tırnaklarından tanıdılar! İrina Filkina'nın ölümle biten hazin sonu
16:57 Yıldızların Altında şarkısıyla bilinen Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti
16:51 Yalova'da tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü
16:24 Son Dakika: Süper Lig'de Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti
16:21 Kayıp üniversite öğrencisi intihar etmeden önce duvar dibine oturup ağlamış
16:06 Genç turizmci Gülşah Gizem Angı'nın kahreden ölümü! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti
16:02 Aleyna Tilki'den yeni klip fotoğrafları: Bikinili pozları çok beğenilecek
16:00 Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 17:10:52. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler sofralarına sahip çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement