Öğrenciler Temiz Bir Çevre İçin El Ele Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Öğrenciler Temiz Bir Çevre İçin El Ele Verdi

Öğrenciler Temiz Bir Çevre İçin El Ele Verdi
14.08.2025 15:03  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisi'nde eğitim gören öğrenciler, çevre bilinci kazandırmak amacıyla sokaklarda çöp toplama etkinliği düzenledi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin çevreye duyarlılığını artırmayı hedefliyor.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisi'nde eğitim gören öğrenciler, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Çevre duyarlılığına dikkat çekmek isteyen öğrenciler, mahallelerinde el ele vererek sokaklardaki çöpleri topladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun temizlik konusundaki hassasiyetine destek olmak ve çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırmak amacıyla Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisi anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Etkinliğe, Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisi'nde eğitim gören LGS hazırlık kursu öğrencileri, ilköğretim ve ortaöğretim destek kurslarındaki gençler, anasınıfı öğrencileri ile tekvando kursiyerleri katıldı. Ellerine eldivenlerini takan ve çöp poşetleriyle mahalleyi dolaşan öğrenciler, hem çöpleri topladı hem de vatandaşlara çevreyi temiz tutma çağrısı yaptı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiği günden bu yana çevre temizliği ve geri dönüşüm konularında birçok projeyi hayata geçirdi. Temiz bir Şahinbey için kampanyalar, atık toplama projeleri, park ve yeşil alan temizlik çalışmalarıyla ilçede temizlik bilincini yaygınlaştırmayı hedefleyen Başkan Tahmazoğlu, bu konuda özellikle çocuk ve gençlerin rol model olmasını teşvik ediyor.

Başta kendi temizliğine, evine ve mahallesine sahip çıkma bilinciyle hareket eden öğrenciler, 60. Yıl Mahallesi'nde tesis çevresindeki sokaklarda çöp topladı. Etkinlikte öğrenciler, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun çevre temizliğine gösterdiği titizliği örnek aldıklarını belirterek, "Temiz bir Şahinbey, temiz bir çevre için çorbada bizim de tuzumuz olsun" mesajı verdiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, Şahinbey, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler Temiz Bir Çevre İçin El Ele Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
Murat Kurum açıkladı İşte Balıkesir depreminin bilançosu Murat Kurum açıkladı! İşte Balıkesir depreminin bilançosu
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki

14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
14:23
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
13:04
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
22:58
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış
Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
22:19
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
22:07
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı
TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı
21:30
Alacak verecek kavgası kanlı bitti 6 yaralı
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 yaralı
21:29
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
21:17
AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ paylaşımı
AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından "Cumhurbaşkanı Erdoğan" paylaşımı
21:10
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
20:50
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
20:00
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 15:09:11. #7.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler Temiz Bir Çevre İçin El Ele Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.