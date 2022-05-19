Öğrenciler yemek hizmetinden çok memnun - Son Dakika
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Öğrenciler yemek hizmetinden çok memnun

19.05.2022 14:32
Öğrenciler yemek hizmetinden çok memnun

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin, kentteki üniversite öğrencileri için "Gel beraber olsun" sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti yoğun ilgiyle devam ediyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin, kentteki üniversite öğrencileri için "Gel beraber olsun" sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti yoğun ilgiyle devam ediyor.

Hafta içi her gün 2 Eylül Gençlik Merkezi, Zişan Kızılcıklı Belde Evi ve Ali Rıza Efendi Efendi Deneyimli Kafe'de öğrencilere akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal- İsmail Akçura Aşevi'nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, öğrencilere 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek 3 noktada hizmete sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor. Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe Yenibağlar Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Er Osman Özgerçik Parkı içinde, Zişan Kızılcıklı Belde Evi Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi No: 34/A adresinde, 2 Eylül Gençlik Merkezi ise Sütlüce Mahallesi, İstiklal Caddesi Numara 148 adresinde yer alıyor.

Öğrenciler hizmetten çok memnun

Öğrenciler de ücretsiz yemek hizmetinden çok memnun olduklarını dile getirerek, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür etti. Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe'de ücretsiz şekilde akşam yemeği yiyen öğrenciler, "Hemen evimin yanında burası, güzel aile yemekleri var. Annemi özledikçe burada yemek yiyorum. Böyle para alınmadan yemek sağlanması çoğu öğrencinin çok işine yaradı, çok mutluyuz bu konuda. Yemeklerin tadı da çok güzel. Günümüz şartlarında bizim için ilaç gibi geldi, her akşam buradayız. Yemeklerden de çok memnunuz. Buraya para vermeyince yemek parası ile otobüs giderimi karşılayabiliyorum. Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürler" dedi. - ESKİŞEHİR

Öğrenciler yemek hizmetinden çok memnun
Öğrenciler yemek hizmetinden çok memnun
Öğrenciler yemek hizmetinden çok memnun
Öğrenciler yemek hizmetinden çok memnun
Öğrenciler yemek hizmetinden çok memnun
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yemek Tarifi, Üniversite, Eskişehir, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler yemek hizmetinden çok memnun - Son Dakika


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