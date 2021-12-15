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Öğrencilerden kan bağışına destek - Son Dakika

Öğrencilerden kan bağışına destek

15.12.2021 17:40

Öğrencilerden kan bağışına destek Ordu'nun Ünye ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler, Türk Kızılay'ın kan bağış kampanyası destek oldu.

Öğrencilerden kan bağışına destek

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler, Türk Kızılay'ın kan bağış kampanyası destek oldu.

Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ünye Turizm Meslek ve Otelcilik Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri, Türkiye'de kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına öncülük etti. Yoğun katılımın olduğu duyarlılık kampanyasında yaklaşık 300 öğretmen ve öğrencinin bağışa destek vereceği öğrenildi.

Kan bağışı kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Oktay Kaynar, "Turizm Meslek ve Otelcilik Lisesi'nin kan bağışı kulübüyle kendi okulumuzun kan bağışı kulübünün toplum hizmeti yararına yaptığımız okulumuzda düzenlenen 4'üncü kan bağışı faaliyetidir. Kan ihtiyacının önemini öğrencilerimize anlatmak, ileride 18 yaşlarını dolduklarında da birer kan bağışçısı olmalarını sağlayabilmek için hem bilinçlendiriyoruz, hem de kendi çevrelerinden bağışlarla belirli bir kampanya yaparak, Türk Kızılay'a ve milletimize destek olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte okul idaremiz ve İlçe Eğitim Müdürlüğü'müzün bize katkıları oldu. Kampanyamız devam ediyor, okulumuzda 37 öğrencimizin kendi çevrelerinden buldukları bağışçıları var. İki okul olarak 500'ün üzerinde bağışçı bulduk ama 300 civarında kan bağış gelirlerse bizim için başarılı bir faaliyet olur" dedi.

Turizm Meslek ve Otelcilik Lisesi öğretmeni Mustafa Temiz ise, tüm bağışçılara teşekkür ederek, "Kan bağışı kampanyası yapmak için karar aldık. Bu karar doğrultusunda Kızılay Ordu Şubesi ile iş birliği içerisine girdik. Okullarımızda tüm öğrencilerimizi kapsayan eğitimler verdik. 20 tane öğrencimiz Turizm Meslek ve Otelcilik Lisesi olarak çevrelerindeki yakınlarından buldukları kan bağışçılarıyla beraber bugün buradayız. Umarım bağışlar beklentilerimizin üzerinde olur" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerden kan bağışına destek
Öğrencilerden kan bağışına destek
Öğrencilerden kan bağışına destek
Öğrencilerden kan bağışına destek

Hisarcık, Kızılay, Türk, Ünye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilerden kan bağışına destek - Son Dakika


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