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Öğrencilerden lösemili çocuklar için örnek davranış - Son Dakika

Öğrencilerden lösemili çocuklar için örnek davranış

19.01.2022 08:26
Öğrencilerden lösemili çocuklar için örnek davranış

Erzincan'da ortaokul öğrencileri, lösemili çocuklar için başlattıkları yardım kampanyası ile örnek bir etkinliğe imza attı.

Erzincan'da ortaokul öğrencileri, lösemili çocuklar için başlattıkları yardım kampanyası ile örnek bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, kantinde süt satışı yaparak elde edilen gelirleri lösemili çocuklar için topluyor.

Erzincan Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri Bilge Köz, Elif Rana Koç, Merve Ayşe Kaya, Zeynep Nahide Çiçek isimli öğrenciler anlamlı bir projeye öncülük ediyor. Ortaokul öğrencileri Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağış kampanyası başlattı.

Lösemi hastası olan arkadaşlarına ve vakfa bir yardım eli uzatarak çevrelerinde ki insanlarda farkındalık oluşturan öğrencilere okul yönetimi de destek verdi.

Lösemili çocukların bir nebze olsun yüzlerini güldürmek ve diğer çocuklarda da bu hastalık ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttükleri bu proje hem öğretmenleri hem de öğrencileri mutlu ediyor.

Öğrenciler bu projeyi, lösemili çocuklara '"umut ışığı olmak" olarak tanımlıyor. Proje kapsamında okulun belirli bölümlerine konu ile ilgili duyuru metinleri asılarak her sınıf hastalıkla ilgili bilgilendiriliyor. Kantinde süt satışı yapılarak elde edilen gelirler lösemili çocuklara bağışlanıyor. Okulda sınıf sınıf gezilerek okulun öğrencilerine bilgilendirme yapılıp lösemi hastalığı hakkında slaytlar izlettiriliyor. Ayrıca öğrenciler lösemili kardeşlerine mektuplar yazarak onların manevi olarak da yanlarında olduklarını gösteriyorlar. - ERZİNCAN

Öğrencilerden lösemili çocuklar için örnek davranış

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Ayşe Kaya, Erzincan, Lösemi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilerden lösemili çocuklar için örnek davranış - Son Dakika


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