Öğrencilerden öğretmenlere özel konser - Son Dakika

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, Şehitkamil Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren öğretmenlere özel konser verdi. Konser öncesi konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin ferdi olmaktan da onur duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) eğitim gören öğrenciler; Bilim Şehitkamil, Alleben Yüzme Havuzları, Yetim Koordinasyon Merkezi, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, Şehitkamil Sanat Merkezi, aile merkezleri ve spor merkezlerinde görevli öğretmenlere yönelik 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, yoğun ilgi gösterildi. Programa, öğretmenlerin yanı sıra Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan da katıldı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, programa katılım sağlayan tüm öğretmenlere çiçek armağan etti.

"Bizim hizmet etmek gibi bir sorumluluğumuz var"

Konser öncesi açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Başkan Fadıloğlu, "Öncelikle hepinizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Allah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde nice günlerde hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Gerçekten Şehitkamil Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin ferdi olmaktan da onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Burada sanatsal etkinliklerde bulunan hocalarımız, öbür taraftan anaokulu öğretmenlerimiz, yine diğer taraftan okuma-yazma öğreten hocalarımız, el beceri kursları hocalarımız, meslek edindirme kurslarından öğretmenlerimiz ile milletimizin hizmetindeyiz. İnsanın doğumundan ölümüne kadar her noktada hizmet götüren belediyemiz, her türlü eğitim faaliyetinin içerisinde bulunmaya gayret gösteriyor. Eğer bilgi sahibi yapmazsanız, o şahıstan olumlu bir uygulama bekleme şansınız yok. Önce eğitimi vereceksiniz, o eğitimi de alt yaş gurubundan başlatarak devam ediyoruz. Tabi bu işleri bir başımıza yapmamız mümkün değil, kurumlar arası işbirliği çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. Niçin? Bir tek gayemiz var. Bizim hizmet etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Sizlerle birlikte bu hizmetleri daha ileriye götüre bilmek adına bir aradayız" diye konuştu. - GAZİANTEP