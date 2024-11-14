Öğrencilerden Polislere Destek Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Öğrencilerden Polislere Destek Ziyareti

Öğrencilerden Polislere Destek Ziyareti

Erzincan Öğrenci Yurdu, polis memurlarına çay ve tatlı ikram ederek destek ziyaretinde bulundu.

14.11.2024 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Erzincan Öğrenci Yurdu, Gönül Bağı Projesi çerçevesinde Akyazı Polis Kontrol noktasında görev yapan polis memurlarını ziyaret ederek çay ve tatlı ikramında bulundu. Etkinlik, öğrencilerin emniyet teşkilatına destek duygusunu pekiştirdi.

Erzincan Öğrenci Yurdu Müdürlüğü, "Gönül Bağı" Projesi kapsamında Akyazı Polis Kontrol noktasında görevli polis memurlarına destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette, yurt öğrencileri görevi başındaki polis memurlarına çay ve tatlı ikramında bulunarak, soğuk kış günlerinde

Bu anlamlı etkinliğin temel amacının, vatanın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev başında olan polis memurlarına minnet duygularını göstermek olduğunu belirten yurt yetkilileri, "Gönül Bağı Projesi ile öğrencilerimiz, polis teşkilatımıza destek olmanın mutluluğunu yaşadı," dedi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, polis memurlarıyla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, polis teşkilatının yanında olduklarını ve Gönül Bağı Projesi'nin önemini bir kez daha anladıklarını ifade etti. Soğuk günlerde sıcak bir çay ve tatlı ikramıyla gerçekleştirilen ziyaretin, öğrencilerin emniyet güçleri ile aralarındaki bağı güçlendirdiği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, erzincan, Akyazı, Eğitim, Yerel, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilerden Polislere Destek Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:02 İnegöl’de Boşanma Kavgası: Eşini Öldürdü ve İntihar Girişiminde Bulundu İnegöl'de Boşanma Kavgası: Eşini Öldürdü ve İntihar Girişiminde Bulundu
09:18 Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:50 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik’ten Atatürk için skandal “diktatör“ çıkışı AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal "diktatör" çıkışı
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
15:37 TFF, Montella’nın Roma’ya gideceği iddialarına son noktayı koydu TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu
15:34 Yabancı hakem mi geliyor TFF Başkanı açıkladı Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:33 Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı
15:18 Cem Yılmaz’dan İ’’ffet’in Cemil’i’’ Faruk Peker’e destek Cem Yılmaz'dan İ''ffet'in Cemil'i'' Faruk Peker'e destek
15:11 Savcılık, Galatasaray’ın illegal bahis reklamı için kararını verdi Savcılık, Galatasaray'ın illegal bahis reklamı için kararını verdi
15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
14:53 Çöp konteynerinde bebek bulundu Çöp konteynerinde bebek bulundu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed’den umutluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 10:09:07. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Polislere Destek Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.