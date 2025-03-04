Öğrencilerden Ramazan İlahisi

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Esenyurt'ta bahçede toplanan öğrenciler, öğretmenlerinin öncülüğünde hep bir ağızdan 'Ramazan geldi Ramazan' ilahisini söyledi. İstanbul Valisi Davut Gül de, ilahi söyleyen öğrencilerin videosunu sosyal medya hesabından "Bizim çocuklar" notuyla paylaştı.

Esenyurt'ta bahçede toplanan öğrenciler, öğretmenlerinin öncülüğünde koro halinde 'Ramazan geldi Ramazan' ilahisini seslendirdi. İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilerin büyük beğeni toplayan performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Gül paylaşımında "Bizim çocuklar" ifadelerine yer verirken, video büyük beğeni topladı. - İSTANBUL