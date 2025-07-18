Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri genel güvenlik konusu başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirdi.

TDP ekipleri, 'Değer Erzincan Spor Kulüpleri' projesi çerçevesinde Değer Erzincan Jandarma Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüpteki 15 öğrenciye yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme ve eğitim faaliyetinde, 112 acil hattın ne olduğu anlatılarak, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında detaylı bilgiler verildi. Eğitimin sonunda öğrencilere, konularla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ERZİNCAN