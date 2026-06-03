Öğrencilerin A Milli Takım’a Destek Klip Çalışması - Son Dakika
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Öğrencilerin A Milli Takım’a Destek Klip Çalışması

Öğrencilerin A Milli Takım’a Destek Klip Çalışması
03.06.2026 11:17
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Osmaniye'de öğrenciler, A Milli Takım için beste yapıp klip çekerek milli birlik duygusunu pekiştirdi.

Osmaniye Karacaoğlan Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, dünya kupasında mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla beste yaparak klip çekti. Türkçe Öğretmeni Metin Kurt öncülüğünde hazırlanan çalışma, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında, okullarda uygulanan Maarif Modeli doğrultusunda öğrenciler ve öğretmenler tarafından özel bir beste oluşturuldu. Hazırlanan eser için çekilen klipte öğrenciler ve öğretmenler birlikte kamera karşısına geçti. Türk bayraklı tişörtler giyen öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları bulunan öğretmenlerinin arasından geçerek ay-yıldızlı bayrak koreografisi oluşturdu. Tamamı bir gün içerisinde hazırlanan klip, izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Türkçe Öğretmeni Metin Kurt öncülüğünde hazırlanan çalışmada öğrenciler, milli takım ruhunu ve ülkeye olan sevgilerini müzikle ifade etti. Öğretmen ve öğrencilerin ortak emeğiyle ortaya çıkan klip, büyük beğeni topladı.

"Yaptığımız bu eserde amacımız öğrencilere milli şuuru aşılamak" diyen öğretmen Kurt, "Türkiye A Milli Futbol Takımımız için yapmış olduğumuz bir şarkı. Bu şarkıyı aslında öğrencilerimizle bir ders içeriği olarak ürettik. Malumunuz, 2024 yılından itibaren Maarif Modeli kapsamında çocuklarımızla üretmeye çok önem veriyoruz. Bu üretim anlayışı kapsamında çocuklar, söz yazarlığına olan ilgimi bildikleri için bana, 'Öğretmenim, milli takımımız için bir şarkı yazar mısınız' diye sordular. Ben de onlara, 'Tabii ki, neden olmasın' diyerek yanıt verdim. Daha sonrasında bu fikir bende gelişti ve sözlerini yazdığım, ardından müziğini oluşturduğum güzel bir eser ortaya çıktı. Öncelikle çocuklarımın bu eseri beğenmesi beni çok mutlu etti. Daha sonra bunu okulumuzda bir koreografi haline getirdik ve videosunu çektik. Bu nedenle çok memnunuz" diye konuştu.

"85 milyon olarak Türk Milli Takımı'nın yanındayız"

Eğer konu milli birlik ve beraberlikle ilgiliyse, çocukların bir gün içerisinde nasıl organize olduklarını ve bütün işlerin yolunda gittiğini gördüklerini söyleyen Metin Kurt, "Yapmış olduğumuz koreografi bir gün içerisinde ortaya çıkmış bir eser. Çocuklarla ay-yıldız koreografisi gerçekleştirdik, dron çekimleri yaptık ve bütün bunların hepsini bir gün içerisinde tamamlayabildik. Eğer amacınız gerçekten herkes için geçerli olan, herkes için güzel olan şeyler üretmekse ve bu da milli birlik ve beraberlikle ilgiliyse, çocukların bir gün içerisinde nasıl organize olduklarını ve bütün işlerin yolunda gittiğini görebiliyorsunuz. Aynı hedef uğrunda biz 85 milyon insan olarak Türk Milli Takımı'nın yanındayız ve onları destekliyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Milli Takım, Osmaniye, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilerin A Milli Takım’a Destek Klip Çalışması - Son Dakika

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