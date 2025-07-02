Öğrencilerin Dokunuşuyla Gökler Beldesi Sanata Dönüştü - Son Dakika
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Öğrencilerin Dokunuşuyla Gökler Beldesi Sanata Dönüştü

Öğrencilerin Dokunuşuyla Gökler Beldesi Sanata Dönüştü
02.07.2025 11:11  Güncelleme: 11:13
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Gediz Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri, Gökler Beldesi'nin boş duvarlarına yaptıkları özgün çizimlerle beldenin estetik görünümünü zenginleştirdi. Uygulamalı derslerle teorik bilgilerini sorun, öğrenciler için gelecekteki kariyerlerine katkı sağlıyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesi, Gediz Meslek Yüksekokulu (MYO) Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin dokunuşlarıyla bambaşka bir çehreye büründü. Bölümde eğitim gören öğrenciler, derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı bularak beldenin boş duvarlarına görsel ögeler çizdi, beldeye adeta sanatsal bir hava kattı.

Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Rifat Sarıoğlu'nun nezaretinde gerçekleştirilen çalışmalara 54 öğrenci katıldı. Gökler Beldesi'nin hem iç hem de dış mekanlarında titizlikle yürütülen çalışmalarda, öğrenciler boş duvarlara özgün desenler ve figürler çizerek beldeye estetik bir değer kattı. Öğretim Görevlisi Sarıoğlu, öğrencilerinin özellikle özgün baskı dersinde teorik olarak öğrendiklerini bu çalışmalarda uygulamalı olarak duvara aktardıklarını belirtti. Sarıoğlu, bu tür projelerin öğrencilere gelecek, iş gücü ve yeni öğrenilen bilgileri uygulamada kullanma açısından büyük bir beceri sağladığını vurguladı.

Malzeme tedariğinin Gökler Belediyesi tarafından karşılandığını dile getiren Öğretim Görevlisi Sarıoğlu, yapılan çalışmaların önemini şu sözlerle açıkladı:

"Grafik tasarım programı olarak zaman zaman uygulama çalışmaları yapıyoruz. Daha önce Eskigediz Beldesi'nde, Gediz İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ve kamu kurumlarının duvarlarında çalışma yaptık. Kendi okulumuzda da iç ve dış mekan olarak çevre düzenlemesi şeklinde çalıştık. Öğrencilerimiz uygulama yaparken hem mutlu olmakta hem de el becerilerini geliştirmekte. Hatta dışarıya sipariş alarak parayla çalışan öğrencilerimiz var. Okul bittiği zaman öğrencilerimiz için de müthiş bir tecrübe oluyor. Memlekete gittikleri zaman kimisi evinde balkonunu boyamakta, kimisi ücret dahilinde komşusunun evini boyamakta. Derste teorik olarak öğrendiklerimizi uygulama alanında pekiştiriyoruz. Katılan öğrencilerimiz için büyük bir avantaj. Öğrenciler üniversitede öğrendiklerini eğer okul bitmeden uygulama alanına dökebilirse, gelecekteki iş hayatları için onlara büyük bir artı olmakta. Grafik tasarım programı boya, cam, baskı, matbaa, dijital ve medya alanlarında iş bulma olanağına sahip. Okulumuzu tercih edecek öğrencileri bekliyoruz."

Gökler Beldesi Belediye Başkanı Kerim Şahin, çalışmalara katkı sağlayan ekibe teşekkür ederek öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu. Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Dağılgan da, çalışmalarıyla beldeye katkı yapan ekibi tebrik etti.

Bu anlamlı proje, hem öğrencilere gerçek dünya deneyimi kazandırırken hem de Gökler Beldesi'nin estetik görünümüne önemli katkılar sağlayarak Gökler Beldesindeki vatandaşlardan büyük takdir topladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrencilerin Dokunuşuyla Gökler Beldesi Sanata Dönüştü - Son Dakika

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